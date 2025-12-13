Ομάδες

Τι έβαλε πάλι! Η στιγμή που ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από την άλλη άκρη του γηπέδου - Βίντεο
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 13 Δεκεμβρίου 2025, 11:37
NBA

Ο σούπερ σταρ έπαιξε για πρώτη φορά μετά τις 27 Νοεμβρίου

Ο Στεφ Κάρι πρόσθεσε ακόμη ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο στην καριέρα του, πετυχαίνοντας σουτ από το ένα καλάθι στο άλλο μετά το shootaround των Warriors.

Ο σούπερ σταρ έπαιξε για πρώτη φορά μετά τις 27 Νοεμβρίου και μέτρησε 39 πόντους με 6/15 τρίποντα, αλλά η ομάδα του τελικά ηττήθηκε.

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 127-120 των Ουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο.

Steph Curry Makes UNREAL Full Court Shot From The Opposite Tunnel



