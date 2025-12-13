Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Volley League Γυναικών: Ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, επικίνδυνη έξοδο ο Παναθηναϊκός | Το πρόγραμμα
INTIME SPORTS
Onsports Team 13 Δεκεμβρίου 2025, 13:05
ΣΠΟΡ

Volley League Γυναικών: Ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, επικίνδυνη έξοδο ο Παναθηναϊκός | Το πρόγραμμα

Το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ κι η δύσκολη έξοδος του πρωτοπόρου κι αήττητου Παναθηναϊκού ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής στη Volley League Γυναικών.

Στου Ρέντη ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, σε μια αναμέτρηση που οι δύο ομάδες «καίγονται» για το θετικό αποτέλεσμα.

Οι «ερυθρόλευκες» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι «αιωνίων» της περασμένης αγωνιστικής, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει τρόπο να… σηκώσει κεφάλι, καθώς μετράει πέντε σερί ήττες.

Το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στις 16:30 και θα μεταδοθεί από το MEGA News.

Λίγες ώρες αργότερα (βλ. 20:30) ο πρωτοπόρος και μοναδικός αήττητος, Παναθηναϊκός έχει επικίνδυνη έξοδο στη Βούλα, όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική Θέτιδα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά, μέσω live streaming, από το επίσημο κανάλι της γηπεδούχου ομάδας στο YouTube.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής στη Volley League Γυναικών

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

  • 16:30 (Mega News) Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
  • 18:00 Άρης - Πανιώνιος
  • 18:00 Α.Ο. Θήρας - Ζ.Α.Ο.Ν.
  • 19:00 Μίλων - Ηλυσιακός
  • 19:30 Θέτις - Παναθηναϊκός Α.Ο.

    Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
  • 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) Μαρκόπουλο - ΑΕΚ

Η βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

  1. Παναθηναϊκός ΑΟ 21 (24-8)
  2. Ολυμπιακός ΣΦΠ 19 (21-9)
  3. ΖΑΟΝ 18 (20-12)
  4. Πανιώνιος 15 (18-13)
  5. ΠΑΟΚ 13 (17-15)
  6. ΑΟ Θήρας 12 (17-14)
  7. Θέτις Βούλας 10 (16-19)
  8. ΑΕΚ 9 (14-18)
  9. Μίλων 9 (14-20)
  10. Μαρκόπουλο 8 (13-20)
  11. Ηλυσιακός 6 (9-20)
  12. Άρης 4 (6-21)


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague: Επίσημο! Ο Πάμπλο Λάσο είναι ο νέος τεχνικός της Αναντολού Εφές
2 λεπτά πριν Euroleague: Επίσημο! Ο Πάμπλο Λάσο είναι ο νέος τεχνικός της Αναντολού Εφές
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR: Γεμίζει η SUNEL Arena για την αναμέτρηση της GBL!
19 λεπτά πριν ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR: Γεμίζει η SUNEL Arena για την αναμέτρηση της GBL!
ΣΠΟΡ
Volley League Γυναικών: Ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, επικίνδυνη έξοδο ο Παναθηναϊκός | Το πρόγραμμα
44 λεπτά πριν Volley League Γυναικών: Ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, επικίνδυνη έξοδο ο Παναθηναϊκός | Το πρόγραμμα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Σπουδαία αναμέτρηση στο «Ζηρίνειο» για τη Women’s Football League – Ώρα, κανάλι
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Σπουδαία αναμέτρηση στο «Ζηρίνειο» για τη Women’s Football League – Ώρα, κανάλι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved