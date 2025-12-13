Volley League Γυναικών: Ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, επικίνδυνη έξοδο ο Παναθηναϊκός | Το πρόγραμμα

INTIME SPORTS

Το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ κι η δύσκολη έξοδος του πρωτοπόρου κι αήττητου Παναθηναϊκού ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής στη Volley League Γυναικών.

Στου Ρέντη ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, σε μια αναμέτρηση που οι δύο ομάδες «καίγονται» για το θετικό αποτέλεσμα.

Οι «ερυθρόλευκες» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι «αιωνίων» της περασμένης αγωνιστικής, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει τρόπο να… σηκώσει κεφάλι, καθώς μετράει πέντε σερί ήττες.

Το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στις 16:30 και θα μεταδοθεί από το MEGA News.

Λίγες ώρες αργότερα (βλ. 20:30) ο πρωτοπόρος και μοναδικός αήττητος, Παναθηναϊκός έχει επικίνδυνη έξοδο στη Βούλα, όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική Θέτιδα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά, μέσω live streaming, από το επίσημο κανάλι της γηπεδούχου ομάδας στο YouTube.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής στη Volley League Γυναικών

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025



16:30 (Mega News) Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

18:00 Άρης - Πανιώνιος

18:00 Α.Ο. Θήρας - Ζ.Α.Ο.Ν.

19:00 Μίλων - Ηλυσιακός

19:30 Θέτις - Παναθηναϊκός Α.Ο.



Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) Μαρκόπουλο - ΑΕΚ

