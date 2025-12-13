Ομάδες

Euroleague: Επίσημο! Ο Πάμπλο Λάσο είναι ο νέος τεχνικός της Αναντολού Εφές
INTIME SPORTS
Onsports Team 13 Δεκεμβρίου 2025, 13:47
EUROLEAGUE / Εφές Αναντόλου

Ο Πάμπλο Λάσο είναι και με τη… βούλα ο νέος τεχνικός της Αναντολού Εφές, την οποία θα επιδιώξει να φέρει σε τροχιά playoffs στη Euroleague.

Εποχή… Λάσο στην Εφές, η οποία βρισκόταν σε αναζήτηση προπονητή, μετά την απόλυση του Ιγκόρ Κοσκόσκοφ.

Ο 58χρονος τεχνικός γνωρίζει πολύ καλά τη Euroleague, καθώς διαθέτει μεγάλη εμπειρία, έχοντας κάτσει στον πάγκο των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου και Μπασκόνια. Με τη «βασίλισσα», στην οποία βρέθηκε για 11 χρόνια, κατέκτησε και δύο φορές το τρόπαιο (2015, 2018).

Ο στόχος του στην Αναντολού Εφές, βέβαια, θα είναι τελείως διαφορετικός, καθώς η τουρκική ομάδα, με ρεκόρ 5-10, δείχνει να έχει «εκτροχιαστεί» ούσα στην 18η θέση. Η συμφωνία των δύο πλευρών έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.



