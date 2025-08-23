Ομάδες

Ολυμπιακός – Asteras Aktor: Βασικός ο Πνευμονίδης στην πρεμιέρα
Onsports Team 23 Αυγούστου 2025, 19:18
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – Asteras Aktor: Βασικός ο Πνευμονίδης στην πρεμιέρα

Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την πρώτη ενδεκάδα της σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League.

Το πρωτάθλημα αρχίζει με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Asteras Aktor. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξεκινήσουν την προσπάθεια στην Super League με τρεις βαθμούς. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε αυτή την προσπάθεια ποντάρει στον νεαρό Πνευμονίδη.

Ο πιτσιρικάς θα είναι στην ενδεκάδα του αγώνα που θα διεξαχθεί στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης». Οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού που δεν έχει στη διάθεσή του τους Στρεφέτσα, Καμπελά και Γιάρεμτσουκ:

Τζολάκης - Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια - Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ροντινέι - Ελ Κααμπί.

gzdh8llweae5hev.jpg

 



