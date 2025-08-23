Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άγγελος Ποστέκογλου: Υποψήφιος να αναλάβει τη Νότιγχαμ – «Ψυχρές» οι σχέσεις Μαρινάκη, Νούνο
AP Photo/Bernat Armangue
Onsports team 23 Αυγούστου 2025, 18:55
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγγελος Ποστέκογλου: Υποψήφιος να αναλάβει τη Νότιγχαμ – «Ψυχρές» οι σχέσεις Μαρινάκη, Νούνο

Ο Άγγελος Ποστέκογλου φέρεται να είναι ένας από τους βασικούς υποψηφίους για να αντικαταστήσει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός οδεύει προς τον πόρτα της εξόδου, καθώς όπως παραδέχθηκε οι σχέσεις του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη έχουν ψυχρανθεί.

«Δεν είμαστε πλέον τόσο κοντά με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η σχέση μας έχει αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 51χρονος τεχνικός.

Η βρετανική «SUN», μάλιστα, αναφέρει ότι η Νότιγχαμ έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Ένας από τους βασικούς υποψήφιους είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος απολύθηκε το καλοκαίρι από την Τότεναμ, παρά το γεγονός ότι την οδήγησε στην κατάκτηση του Europa League.

Ψηλά στη λίστα είναι κι ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος, όμως, έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – Asteras Aktor: Βασικός ο Πνευμονίδης στην πρεμιέρα
18 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Asteras Aktor: Βασικός ο Πνευμονίδης στην πρεμιέρα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Bundesliga: Εντυπωσιακή ελληνική πρεμιέρα, γκολ Γιαννούλη νίκη Κουλιεράκη
19 λεπτά πριν Bundesliga: Εντυπωσιακή ελληνική πρεμιέρα, γκολ Γιαννούλη νίκη Κουλιεράκη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άγγελος Ποστέκογλου: Υποψήφιος να αναλάβει τη Νότιγχαμ – «Ψυχρές» οι σχέσεις Μαρινάκη, Νούνο
41 λεπτά πριν Άγγελος Ποστέκογλου: Υποψήφιος να αναλάβει τη Νότιγχαμ – «Ψυχρές» οι σχέσεις Μαρινάκη, Νούνο
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Δίνει 4,5 εκατ. δολάρια για Ταμπόρδα, αποκαλύπτει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο!
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Δίνει 4,5 εκατ. δολάρια για Ταμπόρδα, αποκαλύπτει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved