Άγγελος Ποστέκογλου: Υποψήφιος να αναλάβει τη Νότιγχαμ – «Ψυχρές» οι σχέσεις Μαρινάκη, Νούνο

AP Photo/Bernat Armangue

Onsports team

Ο Άγγελος Ποστέκογλου φέρεται να είναι ένας από τους βασικούς υποψηφίους για να αντικαταστήσει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός οδεύει προς τον πόρτα της εξόδου, καθώς όπως παραδέχθηκε οι σχέσεις του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη έχουν ψυχρανθεί.

«Δεν είμαστε πλέον τόσο κοντά με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η σχέση μας έχει αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 51χρονος τεχνικός.

Η βρετανική «SUN», μάλιστα, αναφέρει ότι η Νότιγχαμ έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Ένας από τους βασικούς υποψήφιους είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος απολύθηκε το καλοκαίρι από την Τότεναμ, παρά το γεγονός ότι την οδήγησε στην κατάκτηση του Europa League.

Ψηλά στη λίστα είναι κι ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος, όμως, έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε.