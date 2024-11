RFS Ρίγα – ΠΑΟΚ: Με Τσάλοφ στην κορυφή της επίθεσης | Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την RFS Ρίγα, σε ένα καθοριστικό ματς για το μέλλον του στη League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει το πρώτο «τρίποντο» του στον ενιαίο όμιλο, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να επιλέγει, όπως αναμενόταν, τον Φεντόρ Τσάλοφ στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί και πέρα, ο Μιχαηλίδης θα βρίσκεται στο κέντρο της άμυνας κι ο Μπάμπα στα αριστερά.

#Starting11 Our starting line up for the game against #RFS at Daugava Stadium