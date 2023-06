Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Σκάει «βόμβα» με Παγέτ - Τελειώνει από Μαρσέιγ

Ο Γάλλος διεθνής μεσοεπιθετικός δύσκολα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μαρσέιγ, παρά το γεγονός πως έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο, ενώ υπάρχει σχετική ρήτρα μετά το τέλος της καριέρας του για παραμονή στην ομάδα από άλλο πόστο.

Ο 36χρονος άσος δεν πήρε πολλές ευκαιρίες τη φετινή σεζόν από τον Ίγκορ Τούντορ και παρά την απομάκρυνση του Κροάτη τεχνικού, δύσκολα θα παραμείνει στο «Βελοντρόμ».

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα της «L’ Equipe» σύμφωνα με το οποίο, ο πρόεδρος της ομάδας, Πάμπλο Λονγκόρια δεν «καίγεται» να τον κρατήσει, από τη στιγμή που υπάρχουν τόσες λύσεις.

Έτσι, ο Ντιμίτρι Παγέτ ίσως ξεκινήσει… έρευνα για την επόμενη ομάδα του και μεταξύ των συλλόγων που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του εμφανίζεται και ο Ολυμπιακός.

