Με Κύπελλο Ελλάδας ανοίγει επίσημα η εντός συνόρων σεζόν: Το πρόγραμμα κι οι μεταδόσεις

Με τις αναμετρήσεις της Α’ φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας ανοίγει η αυλαία για τη νέα σεζόν στη χώρα μας.

Η δράση χωρίζεται σε τρεις ημέρες κι αποτελεί… πρόγευμα πριν τη σέντρα στη Super League, η οποία θα γίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (23 και 24 Αυγούστου).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 11 νοκ άουτ αναμετρήσεις και σε ενδεχόμενη ισοπαλία δεν υπάρχει παράταση, αλλά απευθείας πέναλτι.

Στην προκριματική φάση λαμβάνουν μέρος οι 18 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη Super League 2 της σεζόν 2025-26 κι οι 4 ομάδες της Super League που τερμάτισαν στις θέσεις 9-12 της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, όπως επίσης κι οι δύο ομάδες που ανέβηκαν στη «μεγάλη» κατηγορία.

Να σημειωθεί ότι συνολικά είναι 24 ομάδες, ωστόσο στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου 2025 δεν έλαβε μέρος η Λαμία που δεν δήλωσε συμμετοχή στη Super League 2. Έτσι προέκυψαν 11 ζευγάρια κι η Ηλιούπολη πέρασε άνευ αγώνος.

Στη League Phase θα συμμετάσχουν οι 11 ομάδες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία, η Ηλιούπολη κι οι 8 πρώτες ομάδες της περσινής Super League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και ΟΦΗ).

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης έχει και φέτος η CosmoteTV, η οποία θα μεταδώσει τρεις αγώνες της Α’ φάσης.

Το πρόγραμμα της Α' φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας:

Δευτέρα 18 Αυγούστου

17:00 Μακεδονικός - Λεβαδειακός

17:00 Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός (CosmoteSport1HD)

Τρίτη 19 Αυγούστου

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος

17:00 Καλαμάτα - ΑΕΛ (CosmoteSport1HD)

17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά

17:00 Αιγάλεω - Παναργειακός

17:00 Καβάλα - Πανσερραϊκός

Τετάρτη 20 Αυγούστου