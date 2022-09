ΑΕΚ: Στην «Ένωση» και επίσημα ο Πάολο Φερνάντες

? Ο Πάολο Φερνάντες στα κιτρινόμαυρα!

? Paolo Fernandes joins AEK FC!◼️

? Paolo, welcome to our black and yellow world!

AEK FC X FERNANDES ??#aekfc #aekfcseason2022_23 #summertransfers #Fernandeshttps://t.co/4nTjEzT8WQ