Ολυμπιακός: Πέρασε ιατρικά και ανακοινώνεται την Πέμπτη ο Χάμες Ροντρίγκες (photo)

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χάμες Ροντρίγκες στον Ολυμπιακό.

Ο Κολομβιανός που βρίσκεται στην Ελλάδα, πέρασε ήδη τα ιατρικά τεστ σύμφωνα με tweet του Ιταλού ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο και απομένει πλέον μόνο η ανακοίνωση, η οποία αναμένεται την Πέμπτη (15/9), καθώς απομένουν κάποια διαδικαστικά θέματα πριν τις υπογραφές.

James Rodriguez has successfully completed medical tests in Greece — so he will sign the contract soon as new Olympiacos player. ?⚪️? #Olympiacos



Loan deal from Al Rayyan with also buy option included. pic.twitter.com/LNXOYZOWLP