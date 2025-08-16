Ομάδες

Απανθρωπιά: Bullying σε 16χρονη αθλήτρια για την εμφάνισή της
Onsports Team 16 Αυγούστου 2025, 07:44
Η νεαρή που παίζει ποδόσφαιρο και ανακοινώθηκε απ’ την Κιλμάρνοκ στη Σκωτία, δέχτηκε απίστευτες επιθέσεις διαδικτυακά λόγω της ακμής στο πρόσωπό της.

Το όνειρο της Σκάι Στάουτ είναι να κάνει καριέρα στο ποδόσφαιρο. Μόλις στα 16 της χρόνια η νεαρή από την Σκωτία, ήταν τρισευτυχισμένη καθώς συμφώνησε με την Κιλμάρνοκ, γνωστό σύλλογο της Σκωτίας. Όμως δυστυχώς η χαρά της δεν κράτησε.

Μετά την ανακοίνωση υπογραφής επαγγελματικού συμβολαίου, η Κιλμάρνοκ ανακοίνωσε τη συμφωνία με μια φωτογραφία της κοπέλας. Λόγω της ακμής στο πρόσωπό της, υπήρξε τεράστια επίθεση εναντίον της νεαρής. Διαδικτυακά δέχτηκε bullying για την εμφάνισή της, με προσβολές, ύβρεις, ειρωνείες, από διάφορους οπαδούς.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα να αναγκαστεί να αποσύρει την ανακοίνωση και τη φωτογραφία της Στάουτ, προκειμένου να την προστατεύσει.

Μάλιστα η 16χρονη αναγκάστηκε να κλείσει όλους τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media. Σε μια ιδιαίτερα στενάχωρη κατάσταση, τη στιγμή που μια νεαρή προσπαθούσε να εκπληρώσει το όνειρό της και κάποια άτομα έσπευσαν να το μετατρέψουν σε εφιάλτη, χωρίς καν να τη γνωρίζουν.

Ήδη έχει ξεσπάσει κύμα συμπαράστασης στη Βρετανία. Μάλιστα και αρκετά μεγάλα κλαμπ του νησιού, σπεύδουν να τη συγχαρούν και να ζητήσουν να της μεταφερθεί η αμέριστη στήριξή τους.

 



