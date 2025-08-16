Μεταγραφές: Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την υπέρβαση με Καλάμπρια – Η ώρα άφιξης του Ιταλού μπακ
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς περιμένει στην Αθήνα τον Ντάβιντε Καλάμπρια.
Οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι να κάνουν την υπέρβαση στη θέση του δεξιού μπακ, καθώς έπεισαν τον πρώην παίκτη της Μίλαν.
Χωρίς αμφιβολία μιλάμε για μια πολύ σπουδαία κίνηση με δεδομένο ότι ο Καλάμπρια βρίσκεται σε εξαιρετική ηλικία (βλ. 28 ετών).
Ο Ιταλός ακραίος μπακ αναμένεται να βρεθεί το βράδυ του Σαββάτου (16/08) στην Αθήνα, ώστε να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο του, το οποίο θα έχει διάρκεια τριών ετών με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 2.000.000 ευρώ.
Η ώρα άφιξης της πτήσης του Καλάμπρια στο «Ελ. Βενιζέλος» είναι στις 23:00.
