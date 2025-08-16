Europa League: Πάει για δεύτερο γκρουπ ο ΠΑΟΚ, στο τέταρτο ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Σε περίπτωση που οι δύο ελληνικές ομάδες τα καταφέρουν να βρεθούν στη League Phase της δεύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης, αυτοί θα είναι οι πιθανοί τους αντίπαλοι και το γκρουπ που θα συμμετάσχουν.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ριέκα και ο Παναθηναϊκός την Σαμσουνσπόρ. Οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν πολλές πιθανότητες να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη League Phase της διοργάνωσης. Κάτι που αν συμβεί, θα τους αποφέρει καλά χρήματα και φυσικά ισχυρότερη διοργάνωση.

Ήδη έχει σχηματιστεί μια πρώτη εικόνα της κατάστασης της League Phase. Εκεί λοιπόν, με τα τωρινά δεδομένα, ο ΠΑΟΚ είναι πιθανό να βρεθεί στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο Παναθηναϊκός στο 4ο.

Οι δύο ομάδες θα δώσουν από οκτώ παιχνίδια, κάτι που σημαίνει πως θα «τραβήξουν» απ’ την κλήρωση δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ.

Δείτε ένα… προσχέδιο του πώς είναι πιθανό να διαμορφωθούν τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας: