Super League 2: Ο Ηρακλής νίκησε την Αναγέννηση στη… φιέστα για την άνοδο στα «σαλόνια»!

EUROKINISSI

Οnsports team

Στο ματς – φιέστα για την άνοδο στη Super League, o Ηρακλής επικράτησε 3-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας κι έκλεισε ιδανικά μια ονειρική χρονιά, στην οποία κατάφερε να επιστρέψει στη «μεγάλη» κατηγορία.

Το όνειρο για τους φίλους του «Γηραιού» είναι πλέον πραγματικότητα!

Ο Ηρακλής επιστρέφει στα «σαλόνια» του ελληνικού πρωταθλήματος και το πανηγύρισε με ακόμα μια νίκη. Στο ματς – φιέστα του Καυτανζογλείου, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε 3-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας κι έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 13ο λεπτό με τον Ντέλετιτς, ωστόσο η ΑΣΑ ισοφάρισε με τον Λεωνιδόπουλου στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ηρακλής είχε αρκετές χαμένες ευκαιρίες μετά την ανάπαυλα, αλλά χρειάστηκε να φτάσει στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα για να φτάσει στη νίκη. Ο Ντουρμισάι έδωσε ξανά προβάδισμα στο 85ο λεπτό, με τον Ντέλετιτς να διαμορφώνει το αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το «παρών» στο Στάδιο έδωσαν χιλιάδες οπαδοί του «Γηραιού», οι οποίοι δημιούργησαν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται με την απονομή τροπαίου και μεταλλίων.

Στο άλλο ματς των playoffs, η Νίκη Βόλου πέτυχε νίκη γοήτρου επί του Αστέρα AKTOR Β' με 3-0.

Τα αποτελέσματα

Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR Β’ 3-0

Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας 3-1

Η βαθμολογία: