Super League 2: Τεράστιο «διπλό» του Πανιώνιου στην Καλαμάτα, έβαλε «φωτιά» στην άνοδο

Onsports Team

Πρώτη αγωνιστική των play offs με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να επικρατεί 2-0 στη Μεσσηνία και να «πιάνει» την Καλαμάτα στην κορυφή – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Το αήττητο της Καλαμάτας «έσπασε» μόλις στην πρεμιέρα των Play Offs του Β’ ομίλου της Super League 2. Ο Πανιώνιος ήταν η ομάδα που νίκησε τη «μαύρη θύελλα» και αλλάζει τα δεδομένα για την άνοδο. Με το 2-0 στην Μεσσηνία, η ομάδα της Νέας Σμύρνης ισοβαθμεί πλέον με την Καλαμάτα στην κορυφή.

Η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη άνοιξε το σκορ με σουτ του Τάσου Κρητικού στο 53’ και αφού άντεξε στην πίεση της «Μαύρης Θύελλας», βρήκε και δεύτερο γκολ, με τον Γιάννη Κιάκο στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στο Μαρκόπουλο η Μαρκό με κεφαλιά του Χρήστου Θεοδωράκη στην τελευταία φάση, απέσπασε ισοπαλία με 1-1 από τον Ολυμπιακό Β’. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προηγηθεί στο 64’ με σουτ του Απόστολου Μαρτίνη.

Play Offs – 1η Αγωνιστική

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1

Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Πανιώνιος 25

2. Καλαμάτα ΠΣ 25

3. ΓΣ Μαρκό 17

4. Ολυμπιακός Β’ 15

Στα Play Out, η Ελλάς Σύρου επικράτησε των Χανίων στα Περιβόλια με γκολ του Ηρακλή Γαρουφαλιά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με τον Σπύρο Νάτσο στο 24’, για να ισοφαρίσουν οι Κρητικοί στο 56’ με πέναλτι του Μπλερ Τουργκότ.

Στην Ηλιούπολη, ο Παναργειακός έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 33’ λόγω αποβολής του Μπραχίμα Κονέ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ορέστης Κρέιτσι χάρισε το «τρίποντο» στην Ηλιούπολη του Θωμά Γράφα. Εκείνη του Σάκη Παπαβασιλείου τελείωσε το ματς με εννέα, αφού στο φινάλε αποβλήθηκε και ο Νίκος Νικολετόπουλος.

Νίκη με το ίδιο σκορ σημείωσε και το Αιγάλεω υποδεχόμενο στο ουδέτερο της Καισαριανής την Athens Kallithea. Στο ντεμπούτο των Νίκου Αναστόπουλου στον πάγκο του «Σίτι» και του Δημήτρη Καλαϊτζίδη σε αυτόν της Καλλιθέας, τη διαφορά έκανε το σουτ του Κινγκ Φαϊζάλ στο 26’, αλλά και η απόκρουση του Καραργύρη στο 63’ στο πέναλτι του Χαβιέ Ματίγια.

Play Out – 1η Αγωνιστική

Ηλιούπολη – Παναργειακός 1-0

Χανιά – Ελλάς Σύρου 1-2

Αιγάλεω – Athens Kallithea FC 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ελλάς Σύρου 15

2. Athens Kallithea FC 13

3. Αιγάλεω 12

4. Ηλιούπολη 11

5. Χανιά 6

6. Παναργειακός 3