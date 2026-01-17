Super League 2: «Ροπαλιά» Ηρακλή σε ΑΣΑ και κορυφή - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Onsports Team

Στην κορυφή της βαθμολογίας του Βορείου ομίλου επέστρεψε ο Ηρακλής μετά τη νίκη του 1-0 επί της Αναγέννησης Καρδίτσας.

«Κυανόλευκο» βάφτηκε το ντέρμπι κορυφής της 17ης και προτελευταίας αγωνιστικής του Βορείου ομίλου της Super League 2. Ο «Γηραιός» πήρε τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο» χάρις σε τέρμα του Μαχαίρα στο 27ο λεπτό του παιχνιδιού.

Πάντως, η συγκεκριμένη φάση ξεσήκωσε έντονες διαμαρτυρίες από τον Δημήτρη Σπανό και τους παίκτες, αφού οι φιλοξενούμενοι θεωρούν πως στο ξεκίνημα της φάσης υπήρξε φάουλ του Ουάρντα στον Μπακαγιόκο.

Παράλληλα, η Νίκη Βόλου επιβλήθηκε 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης, χάρις σε τέρματα των Λουκίνα (61’) και Στοΐλκοβιτς (86’), με τους γηπεδούχους να χάνουν πέναλτι στο 59’ με τον Πέττα.

Από εκεί και πέρα, ο Αστέρας AKTOR Β’ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 4-1 του Καμπανιακού, τη στιγμή που η Καβάλα επιβλήθηκε 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα και ο ΠΑΟΚ Β’ 3-1 τον Μακεδονικό, αυξάνοντας την απόστασή τους από τις τελευταίες θέσεις.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής του Βορείου ομίλου

Αστέρας AKTOR Β’ – Καμπανιακός 4-1

Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β’ 1-3

Η βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

1. Ηρακλής 41

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 39

3. Νίκη Βόλου 36

4. Αστέρας AKTOR Β' 31

5. Καβάλα 22

6. ΠΑΟΚ Β' 21

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 15

9. ΠΑΣ Γιάννινα 10

10. Μακεδονικός 6