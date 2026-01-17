Ομάδες

Super League 2: Όλα τα βλέμματα στο ντέρμπι κορυφής Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας | Ώρα και κανάλι
INTIME SPORTS
Onsports Team 17 Ιανουαρίου 2026, 13:25
SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Όλα τα βλέμματα στο ντέρμπι κορυφής Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας | Ώρα και κανάλι

Το ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας τραβάει όλα τα βλέμματα στο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής στον Α’ όμιλο της Super League 2.

Μεγάλες συγκινήσεις υπόσχεται η προτελευταία αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το Σάββατο (17/01) διεξάγονται όλοι οι αγώνες του Α’ ομίλου, όπου ξεχωρίζει, φυσικά, το ντέρμπι κορυφής, ανάμεσα στον Ηρακλή και την Αναγέννηση Καρδίτσα. Ο «Γηραιός» ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Νίκη στον Βόλο την περασμένη αγωνιστική, κάτι που επέτρεψε στην ΑΣΑ να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας, έπειτα από το 3-0 επί της Καβάλας.

Οι «κυανόλευκοι» παραμένουν αήττητοι από το ξεκίνημα της σεζόν, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μόλις μία ήττα – εντός έδρας από τη Νίκη Βόλου στον πρώτο γύρο – αλλά κι ένα… ατού. Στον πάγκο τους βρίσκεται ο Δημήτρης Σπανός που προ ημερών απολύθηκε από τον Ηρακλή, για να αναλάβει στη θέση του ο Γιώργος Πετράκης.

Το Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (17/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:00 (όπως και όλα τα ματς) και θα μεταδοθεί από το ACTION 24.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής στον Α’ όμιλο της Super League 2:

  • 15:00 Αστέρας AKTOR Β’ – Καμπανιακός
  • 15:00 Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας (ACTION 24)
  • 15:00 Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης
  • 15:00 Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα
  • 15:00 Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β'

Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

  1. Αναγέννηση Καρδίτσας 39 (24-6)
  2. Ηρακλής 38 (31-12)
  3. Νίκη Βόλου 33 (38-10)
  4. Αστέρας AKTOR Β’ 28 (20-15)
  5. Καβάλα 19 (12-21)
  6. ΠΑΟΚ Β’ 18 (18-21)
  7. Νέστος Χρυσούπολης 15 (11-18)
  8. Καμπανιακός 15 (10-24)
  9. ΠΑΣ Γιάννινα 10 (9-20)
  10. Μακεδονικός 6 (7-33)


