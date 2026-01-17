Super League 2: Όλα τα βλέμματα στο ντέρμπι κορυφής Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας | Ώρα και κανάλι

INTIME SPORTS

Το ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας τραβάει όλα τα βλέμματα στο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής στον Α’ όμιλο της Super League 2.

Μεγάλες συγκινήσεις υπόσχεται η προτελευταία αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το Σάββατο (17/01) διεξάγονται όλοι οι αγώνες του Α’ ομίλου, όπου ξεχωρίζει, φυσικά, το ντέρμπι κορυφής, ανάμεσα στον Ηρακλή και την Αναγέννηση Καρδίτσα. Ο «Γηραιός» ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Νίκη στον Βόλο την περασμένη αγωνιστική, κάτι που επέτρεψε στην ΑΣΑ να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας, έπειτα από το 3-0 επί της Καβάλας.

Οι «κυανόλευκοι» παραμένουν αήττητοι από το ξεκίνημα της σεζόν, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μόλις μία ήττα – εντός έδρας από τη Νίκη Βόλου στον πρώτο γύρο – αλλά κι ένα… ατού. Στον πάγκο τους βρίσκεται ο Δημήτρης Σπανός που προ ημερών απολύθηκε από τον Ηρακλή, για να αναλάβει στη θέση του ο Γιώργος Πετράκης.

Το Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (17/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:00 (όπως και όλα τα ματς) και θα μεταδοθεί από το ACTION 24.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής στον Α’ όμιλο της Super League 2:

15:00 Αστέρας AKTOR Β’ – Καμπανιακός

15:00 Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας (ACTION 24)

15:00 Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης

15:00 Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα

15:00 Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β'

