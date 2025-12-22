Super League 2: Συνεχίζει την πίεση στον Ηρακλή η ΑΣΑ - Πέρασε από την Τρίπολη

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Την εντυπωσιακή της πορεία στη φετινή Super League 2 συνεχίζει η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία πέρασε νικηφόρα και από την Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα Β' 1-0.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Τίμου Καβακά σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μόλις έναν βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο και αήττητο Ηρακλή.

Το παιχνίδι, που έριξε την αυλαία της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος για τον Βόρειο Όμιλο, κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 57ο λεπτό ο Πολέτο με δυνατό σουτ νίκησε τον Χατζηεμμανουήλ και χάρισε στην Αναγέννηση ένα πολύτιμο τρίποντο, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της σταθερότητα και τη δυναμική που έχει αναπτύξει τη φετινή σεζόν.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Αστέρας Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1 (57' Πολέτο)

(57' Πολέτο) Καβάλα – Νίκη Βόλου 2-2 (58′ Ξυγκόρος, 78′ Σιφναίος – 42′ Λουκίνας, 65' Στοΐλκοβιτς)

(58′ Ξυγκόρος, 78′ Σιφναίος – 42′ Λουκίνας, 65' Στοΐλκοβιτς) ΠΑΟΚ Β – Ηρακλής 1-2 (62′ Γκιτέρσος πέν. – 20′ Τσιντώνης, 90+9′ Ντέλετιτς)

(62′ Γκιτέρσος πέν. – 20′ Τσιντώνης, 90+9′ Ντέλετιτς) Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης 2-2 (38′, 61′ Μορέρ – 3′, 7′ Σαπουντζής)

(38′, 61′ Μορέρ – 3′, 7′ Σαπουντζής) Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 2-0 (11′ Δερμιτζάκης, 51′ Ντουμάνης)

Η βαθμολογία

1) Ηρακλής 37

2) Αναγέννηση Καρδίτσας 36

3) Νίκη Βόλου 32

4) Αστέρας Β' 27

5) Καβάλα 19

6) ΠΑΟΚ Β' 15

7) Νέστος Χρυσούπολης 15

8) Καμπανιακός 12

9) ΠΑΣ Γιάννινα 9

10) Μακεδονικός 6

Η επόμενη αγωνιστική (16η):