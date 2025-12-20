Super League 2: Χωρίς… φρένα η Καλαμάτα - «Ανάσα» για Καμπανιακό

INTIME SPORTS

Ακόμα ένα… βήμα για την άνοδο στην Super League έκανε η Καλαμάτα, μετά τη νίκη της 2-0 στο ντέρμπι με την Athens Kallithea, ενώ για τον Βόρειο όμιλο, ο Καμπανιακός επιβλήθηκε 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα.

Στο ντέρμπι του Νότιου ομίλου, η Καλαμάτα μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, δημιουργώντας σωρεία ευκαιριών μπροστά στην αντίπαλη εστία. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη αύξανε σταδιακά την πίεσή της, αναζητώντας το γκολ που θα επιβράβευε την ανωτερότητά της. Αυτό ήρθε τελικά στο 38ο λεπτό, όταν ο Μορέιρα εκτέλεσε το φάουλ και ο Μάντζης με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ. Το γκολ αυτό ήταν το 8ο φετινό για τον επιθετικό της Καλαμάτας και τέταρτο συνεχόμενο στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, με τις δύο ομάδες να υποπίπτουν σε αρκετά λάθη. Η Athens Kallithea είχε τη μεγάλη της στιγμή στο 66’, όταν ο Καντίγιο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν στο τελευταίο εικοσάλεπτο και στο 82’ απείλησαν ξανά με σουτ του Μαυρία, το οποίο μπλόκαρε σταθερά ο Γκέλιος.

Τη χαριστική βολή έδωσε ο Παμλίδης στο 88ο λεπτό, ο οποίος με κοντινή προβολή «κλείδωσε» τη νίκη και τους τρεις βαθμούς για την Καλαμάτα, επισφραγίζοντας ακόμη μία επιτυχημένη εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Καλαμάτα ανέβηκε στο +5 από τον δεύτερο Πανιώνιο, ο οποίος ωστόσο έχει έναν αγώνα λιγότερο. Από την άλλη πλευρά, η Athens Kallithea παρέμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας του Νοτίου Ομίλου με 21 βαθμούς, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή.

Σημαντικό βήμα για την παραμονή του στη Super League 2 πραγματοποίησε ο Καμπανιακός, επικρατώντας με 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στη Χαλάστρα, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του Βορείου ομίλου. Η μακεδονική ομάδα ήταν αποτελεσματική και με τέρματα των Δερμιτζάκη στο 11ο λεπτό και Ντουμάνη στο 51΄, πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» μετά από σχεδόν δύο μήνες. Με αυτή τη νίκη, ο Καμπανιακός άφησε πίσω του στη βαθμολογία τον «Άγιαξ της Ηπείρου», με τον οποίο μέχρι πρότινος ισοβαθμούσε στην όγδοη θέση, αποκτώντας σημαντικό βαθμολογικό πλεονέκτημα στη μάχη της σωτηρίας.

Την ίδια ώρα, ο ουραγός Μακεδονικός κατάφερε να βάλει τέλος στο αρνητικό του σερί, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει 2-0 μόλις στο 7ο λεπτό, μετά από δύο γκολ του Σαπουντζή, η ομάδα της Θεσσαλονίκης αντέδρασε. Ο Μορέρ μείωσε στο 38΄ και ισοφάρισε στο 61΄, χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στους «πράσινους», οι οποίοι έβαλαν τέλος σε ένα σερί δέκα συνεχόμενων ηττών. Παρά την αντίδραση, ο Μακεδονικός παραμένει στην τελευταία θέση και εξακολουθεί να θεωρείται το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Βόρειος όμιλος (Α’)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

15:00 Καβάλα - Νίκη Βόλου

15:00 ΠΑΟΚ Β’ - Ηρακλής

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

14:00 Αστέρας B’ - Αναγέννηση Καρδίτσας (14:00)

Η βαθμολογία (Σε 14 αγώνες)

1. Ηρακλής 34

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33

3. Νίκη Βόλου 31

4. Αστέρας Β’ 27

5. Καβάλα 18

6. ΠΑΟΚ Β’ 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 15 -15αγ.

8. Καμπανιακός 12 -15αγ.

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9 -15αγ.

10. Μακεδονικός 6 -15αγ.

Νότιος όμιλος (Β’)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Καλαμάτα - Athens Kallithea 2-0

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

14:00 Μαρκό - Χανιά

15:00 Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη

15:00 Παναργειακός - Ολυμπιακός Β’

15:00 Πανιώνιος - Αιγάλεω

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

1. Καλαμάτα 41 -15αγ.

2. Πανιώνιος 36

3. Μαρκό 25

4. Athens Kallithea FC 21 -15αγ.

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Ολυμπιακός Β’ 18

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4