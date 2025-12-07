Ομάδες

Super League 2: Ηρακλής και Πανιώνιος έχουν απαιτητικές μάχες - Το πρόγραμμα της Κυριακής (07/12)
INTIME SPORTS
Οnsports team 07 Δεκεμβρίου 2025, 10:58
SUPER LEAGUE 2

Ηρακλής και Πανιώνιος έχουν απαιτητικές αποστολής στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής στη Super League 2.

Ο «γηραιός» παίζει με τον Νέστο στη Χρυσούπολη, ενώ οι «κυανέρυθροι» υποδέχονται τη Μαρκό.

Ο Ηρακλής είδε την Αναγέννηση Καρδίτσας να τον ρίχνει από την πρώτη θέση κι ως εκ τούτου θέλει μόνο τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή. Από την πλευρά του, ο Νέστος θέλει να κάνει ακόμα μια καλή εμφάνιση κόντρα σε φαβορί, όπως έπραξε κόντρα στη Νίκη Βόλου, όπου πήρε βαθμό (0-0).

Στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος θα ψάξει το «τρίποντο», ώστε να βρεθεί και πάλι στο -2 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα. Οι φιλοξενούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν και πάλι αξιόμαχοι, όπως πράττουν σε κάθε παιχνίδι.

Το Πανιώνιος - Μάρκο είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Κυριακής (07/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί από το ACTION 24.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (07/12) στη Super League 2

A’ OMIΛΟΣ

  • 13:00 Μακεδονικός - Καβάλα
  • 15:00 Νέστος Χρυσούπολης - Ηρακλής

Η βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

  1. Αναγέννηση Καρδίτσας 30
  2. Νίκη Βόλου 28
  3. ΠΟΤ Ηρακλής 28 -12αγ.
  4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27
  5. ΠΑΟΚ Β' 15
  6. Καβάλα 12 -12αγ.
  7. Νέστος Χρυσούπολης 11 -12αγ.
  8. ΠΑΣ Γιάννινα 9
  9. Καμπανιακός 9
  10. Μακεδονικός 5 -12αγ.

B’ OMIΛΟΣ

  • 14:00 Πανιώνιος - Μαρκό (ACTION 24)
  • 15:00 Αthens Kallithea – Χανιά
  • 15:00 Aιγάλεω – Ηλιούπολη
  • 15:00 Παναργειακός – Ελλάς Σύρου

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

  1. Καλαμάτα ΠΣ 35 -13αγ.
  2. Πανιώνιος 30
  3. ΓΣ Μαρκό 22
  4. Athens Kallithea FC 17
  5. Ελλάς Σύρου 16
  6. Ολυμπιακός Β΄ 14
  7. Αιγάλεω 11 -11αγ.
  8. Χανιά 9
  9. Ηλιούπολη 7
  10. Παναργειακός 4


