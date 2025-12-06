Ομάδες

Super League 2: «Γκέλαρε» η Νίκη Βόλου, κορυφή η Καρδίτσα, εύκολα η Καλαμάτα
Onsports Team 06 Δεκεμβρίου 2025, 17:07
SUPER LEAGUE 2

Super League 2: «Γκέλαρε» η Νίκη Βόλου, κορυφή η Καρδίτσα, εύκολα η Καλαμάτα

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες μετά τα ματς του Σαββάτου (6/12) για την 13η αγωνιστική των δύο ομίλων της κατηγορίας.

«Στραβοπάτημα» για τη Νίκη Βόλου στην 13η αγωνιστική του Α’ ομίλου της Super League 2. Η ομάδα της Μαγνησίας έμεινε στο 1-1 στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 18΄ με τον Λουκίνα, αλλά ο Μπουλάρι ισοφάρισε στον 55΄.

Από την άλλη, η Αναγέννηση Καρδίτσας πέρασε με 3-0 από την έδρα του Καμπανιακού και ανέβηκε στην κορυφή. Ο Καρίμ στο 8΄, ο Πολέτο στο 34΄ και ο Καμπετσής στο 45΄ πέτυχαν τα γκολ των Θεσσαλών.

Νωρίτερα, οι Β΄ ομάδες του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλες 1-1, με γκολ του Σιμόνι στο 31΄ για τους Αρκάδες και πέναλτι του Κοσίδη στο 67΄ για τους Θεσσαλονικείς.

SUPER LEAGUE 2 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αστέρας Τρίπολης Β΄ – ΠΑΟΚ Β΄ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου 1-1

Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3

Μακεδονικός – Καβάλα 7/12

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΟΤ Ηρακλής 7/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 30

2. Νίκη Βόλου 28

3. ΠΟΤ Ηρακλής 28 -12αγ.

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27

5. ΠΑΟΚ Β΄ 15

6. Καβάλα 12 -12αγ.

7. Νέστος Χρυσούπολης 11 -12αγ.

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9

10. Μακεδονικός 5 -12αγ.

Στον Β’ όμιλο η Καλαμάτα πήρε την έκτη σερί νίκη της, επικρατώντας 3-1 του Ολυμπιακού Β’. Με πέναλτι του Παμλίδη στο 26΄ άνοιξε το σκορ, ενώ οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μάντζη στο 54΄. Ο Ολυμπιακός Β΄ μείωσε με τον Κεϊτά στο 59΄, αλλά η Καλαμάτα «καθάρισε» το ματς με γκολ του Βαφέα στο 69΄.

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β΄ 3-1

Πανιώνιος – ΓΣ Μαρκό 7/12

Athens Kallithea FC – Χανιά 7/12

Αιγάλεω ΑΟ – Ηλιούπολη 7/12

Παναργειακός – Ελλάς Σύρου 7/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα ΠΣ 35 -13αγ.

2. Πανιώνιος 30

3. ΓΣ Μαρκό 22

4. Athens Kallithea FC 17

5. Ελλάς Σύρου 16

6. Ολυμπιακός Β΄ 14

7. Αιγάλεω 11 -11αγ.

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4

 



