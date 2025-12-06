Ομάδες

Formula 1: Pole position ο Φερστάπεν στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι
Onsports Team 06 Δεκεμβρίου 2025, 17:24
AUTO MOTO

Formula 1: Pole position ο Φερστάπεν στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι

Ο Ολλανδός έτοιμος να δώσει «μάχη» για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, θα εκκινήσει πρώτος στα ΗΑΕ – Δεύτερος ο Νόρις.

Η αγωνία στο κατακόρυφο ενόψει του τελευταίου Grand Prix της σεζόν για την Formula 1. Στο Άμπου Ντάμπι ο Λάντο Νόρις θέλει μια θέση στο βάθρο για να πανηγυρίσει και μαθηματικά τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο Μαξ Φερστάπεν όμως, θα… πουλήσει ακριβά το «τομάρι» του.

Ο Ολλανδός έκανε τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές πριν τον τελευταίο αγώνα της σεζόν. Έτσι θα εκκινήσει πρώτος. Δίπλα του θα είναι ο Λάντο Νόρις που έχει προβάδισμα 12 βαθμών πριν τον αγώνα.

Ο άλλος οδηγός της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος έχει μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο, θα είναι τρίτος στην εκκίνηση.

G7fprvdWgAI7JkD.jpg



