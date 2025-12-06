«Υπόκλιση» στο Telekom Center Athens από τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ

Onsports Team

Ο διάσημος σκηνοθέτης μίλησε στο CLUB 1908 και εξέφρασε την άποψη πως η έδρα του Παναθηναϊκού είναι καλύτερη από πολλά γήπεδα του ΝΒΑ.

Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ είναι διάσημος σκηνοθέτης και έχει βάση του τις ΗΠΑ. Ειδικά το Λος Άντζελες, όπου και μεγάλωσε με τους Λέικερς. Έχει βρεθεί στα κορυφαία γήπεδα του ΝΒΑ και φιλοξενήθηκε στο Telekom Center Athens στο ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βαλένθια.

Όπως τόνισε στο «CLUB 1908», πρόκειται για μία απ’ τις ομορφότερες αρένες που έχει βρεθεί, ξεπερνώντας πολλά απ’ τα γήπεδα του ΝΒΑ.

Αναλυτικά:

Για το πώς του φαίνεται το Telekom Center Athens: «Είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακό και καταπληκτικό και συγκλονιστικό. Και έλεγα στον φίλο μου τον Αλέξανδρο που με έφερε εδώ: "Αυτό είναι...". Ξέρετε μεγάλωσα στο Λος Άντζελες και έχω πάει σε όλους τους αγώνες στο Forum, στο θρυλικό Forum και στην Crypto Arena των Λος Άντζελες Λέικερς. Εκεί μεγάλωσα. Οπότε λέω,αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπω την Ελλάδα ένα γήπεδο που είναι καταπληκτικό. Σαν περιβάλλον του ΝΒΑ. Και φυσικά, ως προς τον κόσμο, όπως λένε οι Σέρβοι και Σλοβένοι φίλοι μας, είναι η καλύτερη αρένα στον κόσμο για να δεις παιχνίδι. Θα έλεγα ότι είναι καλύτερη από πολλές αρένες του ΝΒΑ. Έχω πάει σε πολλές, στο Ντιτρόιτ, στη Βοστώνη. Έχω πάει στο Boston Garden, έχω πάει στο Μαϊάμι, έχω πάει παντού. Το Staples Center, που τώρα είναι Crypto, είναι πολύ εντυπωσιακό. Αλλά αυτό το setup, όταν μπαίνεις μέσα, οι άνθρωποι, τα VIP Lounges, το προσωπικό, είναι φοβερά. Οπότε, θα έλεγα, σίγουρα, από τα κορυφαία στην Ευρώπη».

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR: «Ο κόσμος είναι σε άλλο επίπεδο. Οι φίλαθλοι του ΝΒΑ μπορεί να είναι καλοί στην τέταρτη περίοδο και στα playoffs, αλλά εδώ, κάθε παιχνίδι είναι σαν Game 7 σε Celtics-Lakers. Δεν υπάρχει εμπειρία και ατμόσφαιρα σαν αυτή».

Για το Final-Four που επιστρέφει στην Αθήνα και στο «σπίτι» του «τριφυλλιού» και αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρεθεί σε αυτό για τρίτη συνεχόμενη φορά: «Σίγουρα θα το ήλπιζα. Το όνειρό μου είναι να παίξουμε με τον Ολυμπιακό εδώ, στον τελικό, να πάει καλά το παιχνίδι στην παράταση και να κερδίσουμε με τον Σλούκα ή οποιονδήποτε να σουτάρει τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αυτό ήλπιζα και πέρσι. Αλλά ναι, πιστεύω θα είμαστε εδώ».

Για το πώς είναι ένας Έλληνας να δουλεύει στο Hollywood: «Γεννήθηκα στην Αθήνα. Ο πατέρας μου έπαιζε για τον Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο. Πάντα ερχόμουν διακοπές με τον παππού, την γιαγιά, έπαιζα ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Για εμένα πάντα η Ελλάδα είναι το μέρος που θέλω. Χτίζω σπίτι στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο. Εγώ θα τελειώσω εδώ. Και το Hollywood είναι κάπως σε κάθοδο πλέον. Το Λος Άντζελες μαραζώνει. Οπότε, η Ελλάδα είναι το μέλλον μου».

Για το αν υπάρχει κάποιος ηθοποιός ή σκηνοθέτης που έχει στην καρδιά του: «Θα ήθελα να δουλέψω με τον Λάνθιμο, αν και τον είδα στο ΣΕΦ τις προάλλες, οπότε δεν ξέρω. Έχω τον Αλεξάντερ Πέιν, που είναι στην πραγματικότητα Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. Είναι επίσης Ελληνοαμερικανός. Μόλις πήρε το ελληνικό του διαβατήριο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ταινίες. Έχω κάνει πέντε ταινίες μαζί του και θα κάνουμε ταινίες στην Ελλάδα στο μέλλον, σίγουρα».