Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τους… έβγαλε ο λάδι ο Αταμάν: Δύο ώρες βίντεο και σκληρή προπόνηση
Onsports Team 06 Δεκεμβρίου 2025, 16:31
EUROLEAGUE

Τους… έβγαλε ο λάδι ο Αταμάν: Δύο ώρες βίντεο και σκληρή προπόνηση

Ανάλυση λαθών με έντονες παρατηρήσεις, προπόνηση γεμάτη ένταση, ήταν η αντίδραση του προπονητή των «πράσινων» στην εικόνα του αγώνα με την Βαλένθια.

Η επομένη της ήττας από την Βαλένθια, ήταν ιδιαίτερα σκληρή μέρα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο Εργκίν Αταμάν πήρε... μαστίγιο, με σκοπό να δείξει σε όλους πως αυτό που παρουσιάστηκε στο Telekom Center Athens ήταν μια ανεπίτρεπτη αγωνιστική εικόνα.

Ο κόουτς των «πράσινων» για δύο ώρες έδειχνε βίντεο στους παίκτες του. Με τα λάθη που έκαναν στο ματς κόντρα στους Ισπανούς και οι παρατηρήσεις ήταν έντονες.

Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή, ακολούθησε προπόνηση. Η οποία ήταν σκληρή και γεμάτη ένταση για τους «πράσινους».

Ο Κέντρικ Ναν έμεινε εκτός λόγω στομαχικών διαταραχών, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Χολμς και Όσμαν. Αντίθετα επέστρεψε ο Σαμοντούροβ που προπονήθηκε κανονικά.

 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Εύκολες νίκες για ΠΑΟΚ και Προμηθέα
7 λεπτά πριν Greek Basketball League: Εύκολες νίκες για ΠΑΟΚ και Προμηθέα
EUROLEAGUE
«Υπόκλιση» στο Telekom Center Athens από τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ
30 λεπτά πριν «Υπόκλιση» στο Telekom Center Athens από τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Εν Αθήναις» συγκίνηση με το βλέμμα στο μέλλον
55 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Εν Αθήναις» συγκίνηση με το βλέμμα στο μέλλον
AUTO MOTO
Formula 1: Pole position ο Φερστάπεν στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι
1 ώρα πριν Formula 1: Pole position ο Φερστάπεν στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved