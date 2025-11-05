Ομάδες

Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β.: Αναβολή λόγω της δολοφονίας του 23χρονου οπαδού
Οnsports Τeam 05 Νοεμβρίου 2025, 13:16
SUPER LEAGUE 2 / Αιγάλεω

Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β.: Αναβολή λόγω της δολοφονίας του 23χρονου οπαδού

Η Super League 2, κατόπιν αιτήματος της αστυνομικής διεύθυνσης Εύβοιας, αποφάσισε να αναβάλει το παιχνίδι των δύο ομάδων, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στα Ψαχνά.

Η δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ στην Εύβοια έχει σημάνει συναγερμό στον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Τη στιγμή που οι Αρχές προσπαθούν να βρουν λύση και να βάλουν ένα τέλος στη μάστιγα της οπαδικής βίας, η Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας ζήτησε από τη Super League 2 να αναβάλει την αναμέτρηση του Αιγάλεω με τον Ολυμπιακό Β που ήταν προγραμματισμένος να γίνει στα Ψαχνά, λόγω εργασιών που γίνονται στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνέχεια του υπ΄αρ.πρωτ: 8008/ 25/2403787 εγγράφου της  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ o αγώνας ΑΙΓΑΛΕΩ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2  2025-26 αναβάλλεται και θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας.



