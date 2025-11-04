Super League 2: Το Σάββατο το ντέρμπι Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα | Δύο ματς στα Ψαχνά - Όλο το πρόγραμμα

Οnsports Τeam

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία και την Τρίτη (04/11) η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 9ης στροφής, τόσο για τον Βόρειο όμιλο, όσο και για τον Νότιο.

Στο πιο σημαντικό ματς του Α’ ομίλου, αυτού του Βορρά, ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Καυτανζόγλειο, το μεσημέρι του Σαββάτου (08/11) στις 14:00, ενώ δύο ματς για τον Β’ όμιλο, του Νότου, θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο των Ψαχνών. Αυτό του Αιγάλεω με τον Ολυμπιακό Β’ και της Ηλιούπολης με την Athens Kallithea.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League 2:

Βόρειος όμιλος (Α’)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

14:00 Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα, Καυτανζόγλειο (Action 24)

14:00 Αστέρας B’ - Καβάλα, Θ. Κολοκοτρώνης (Athletico.gr)

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

13:00 Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β’, Γήπεδο Καμπανιακού (Sportal.gr)

15:00 Νίκη Βόλου - Μακεδονικός, Π. Μαγουλάς (Sportal.gr)

15:00 Νέστος Χρυσούπολης - Αν. Καρδίτσας, ΔΑΚ Χρυσούπολης (Sportal.gr)

Νότιος όμιλος (Β’)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

15:00 Χανιά - Πανιώνιος, Περιβολίων (Sportal.gr)

15:00 Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β’, Δημ. Στ. Ψαχνών (Sportal.gr)

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

14:00 Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου, Δημ. Στ. Παραλίας (Action 24)

15:00 Παναργειακός - Μαρκό, ΔΑΚ Άργους (Sportal.gr)

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου