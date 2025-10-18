Super League 2: Νικητής ο Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανεβαίνει ο Ολυμπιακός Β’

Onsports Team

Ο «γηραιός» επικράτησε 2-1 του ΠΑΟΚ Β’ και παρέμεινε στην κορυφή, την ώρα που ο Ολυμπιακός Β’ «λύγισε» με 2-1 τον Παναργειακό και ανέβηκε στην πρώτη θέση.

Ντέρμπι στον Α’ όμιλο της Super League 2 για την 6η αγωνιστική. Ο Ηρακλής υποδέχτηκε στο «Καυτανζόγλειο» τον ΠΑΟΚ Β’ και επικράτησε 2-1. Αποτέλεσμα που τον διατηρεί στην κορυφή.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 3’ με τον Μύθου. Παναγιωτίδης στο 14’ και Κούστα στο 69’, πέτυχαν τα γκολ του «γηραιού» για την ανατροπή. Οι γηπεδούχοι είχαν και δοκάρι με τον Κυνηγόπουλο.

Super League 2 – Α’ Όμιλος – 6η αγωνιστική

Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’ 2-1

Νίκη Βόλου – Καβάλα 6-0

Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β’ 19/12

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός 19/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ηρακλής 16 -6αγ.

2. Νίκη Βόλου 15 -6αγ.

3. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 11

4. Αναγέννηση Καρδίτσας 10

5. Νέστος Χρυσούπολης 7 -6β.

6. Καβάλα 5 -6β.

7. Μακεδονικός 5 -6β.

8. ΠΑΟΚ Β΄ 4 -6αγ.

9. Καμπανιακός 4

10. ΠΑΣ Γιάννινα 1

Στον Β’ όμιλο ο Ολυμπιακός Β’ με γκολ του Μπιλάλ στις καθυστερήσεις, επικράτησε 2-1 του Παναργειακού. Αποτέλεσμα που τον ανεβάζει στην κορυφή μαζί με την Καλαμάτα, η οποία αγωνίζεται την Κυριακή.

Ο Ντιαλό άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Άργους (14’), με τον Λιατσικούρα να ισοφαρίζει δέκα λεπτά μετά. Για να έρθει ο Μπιλάλ στο 90+2’ να διαμορφώσει το τελικό 2-1.

Την πρώτη της εκτός έδρας νίκη, πήρε η Ελλάς Σύρου. Η νησιωτική ομάδα επικράτησε 2-1 της Ηλιούπολης, με σκόρερ τους Βερνάρδο (13΄) και Γαρουφαλιά (79΄). Οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει ενδιάμεσα (72΄) με τον Κρέτσι.

Στα Χανιά η ομάδα της Κρήτης και η Μαρκό έμειναν στο 1-1, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν με δέκα παίκτες απ’ το 35’ (αποβλήθηκε ο Ντέντλερ. Στο 55΄ με πέναλτι του Μιούλερ έγινε το 0-1, για να ισοφαρίσει στο 74΄ ο Κωστανάσιος για την κρητική ομάδα, που νωρίτερα (21’) είχε χάσει πέναλτι με τον Ιωαννίδη.

Super League 2 – Β’ Όμιλος – 6η αγωνιστική

Χανιά–ΓΣ Μαρκό 1-1

Ηλιούπολη–Ελλάς Σύρου 1-2

Ολυμπιακός Β΄–Παναργειακός 2-1

Αιγάλεω–Πανιώνιος 19/10

Athens Kallithea–Καλαμάτα 19/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα 13 -5αγ.

2. Ολυμπιακός Β’ 13

3. Πανιώνιος 11 -5αγ.

4. Athens Kallithea 9 -5αγ.

5. ΓΣ Μαρκό 9

6. Ελλάς Σύρου 8

7. Αιγάλεω 5 -5αγ.

8. Χανιά 3

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1