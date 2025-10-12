Super League 2: Ευκαιρίες για Athens Kallithea, Πανιώνιο και Αναγέννηση Καρδίτσα

Οnsports Τeam

Την απόσταση από την κορυφή έχουν την ευκαιρία να μειώνουν Athens Kallithea και Πανιώνιος στο Νότο και Αναγέννηση Καρδίτσας στον Βορρά της Super League 2.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται την Κυριακή (12/10) με πέντε αναμετρήσεις, δύο στον Βόρειο όμιλο και τρεις στον Νότιο. Μάλιστα, τρεις ομάδες έχουν την ευκαιρία να μειώσουν την απόσταση από την κορυφή στους δύο ομίλους, μετά τα «στραβοπατήματα» Καλαμάτας και Νίκης Βόλου.

Αρχικά, στον Βόρειο όμιλο, η ήττα της Νίκης στην Τρίπολη, έφερε τον Ηρακλή στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς, έπειτα από την επικράτηση 4-1 του «Γηραιού» κόντρα στον Μακεδονικό. Μάλιστα, η Αναγέννηση Καρδίτσας έχει την ευκαιρία να περάσει στη δεύτερη θέση, σε απόσταση μίας… ανάσας από τους Θεσσαλονικείς, αν πάρει τη νίκη στον εκτός έδρας αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Παράλληλα, η Καβάλα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β’ στο «Ανθή Καραγιάννη».

Την απώλεια βαθμών της Καλαμάτας θέλουν να εκμεταλλευτούν Athens Kallithea και Πανιώνιος στον Β’ όμιλο της κατηγορίας. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης φιλοξενεί στην έδρα της την Ηλιούπολη, ενώ το «συγκρότημα» του Κώστα Μπράτσου θα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό Β’ στο «Ελ Πάσο».

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Βόρειος όμιλος

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Μακεδονικός - Ηρακλής 1-4

Αστέρας AKTOR Β - Νίκη Βόλου 3-1

Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης 1-1

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

16:00 «Ανθή Καραγιάννη», Καβάλα - ΠΑΟΚ Β

16:00 «Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα - Αναγέννηση Καρδίτσας

Νότιος όμιλος

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Καλαμάτα - Αιγάλεω 1-1

Μαρκό - Ελλάς Σύρου 1-1

Κυριακή 12 Οκτωβρίου