Ηρακλής: Παρουσίασε τις νέες του φανέλες

Onsports Team

Τέσσερις εμφανίσεις συν μία επετειακή αφιερωμένη στην «Αυτόνομη Θύρα 10», παρουσίασε ο «γηραιός» - Δείτε τις φανέλες.

Με τέσσερις ξεχωριστές εμφανίσεις θα μπορεί να αγωνίζεται ο Ηρακλής τη νέα σεζόν. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης που ευελπιστεί αυτή να είναι η σεζόν επιστροφής στην Super League, παρουσίασε τέσσερις φανέλες.

Η πρώτη είναι η κλασική λευκή με μπλε ρίγες, η δεύτερη γαλάζια με μπλε ρίγες, η τρίτη σκούρο μπλε και η τέταρτη λευκή. Παράλληλα, υπάρχει και μία επετειακή αφιερωμένη στην «Αυτόνομα θύρα 10», όπως ανακοίνωσε το κλαμπ.

Δείτε τις φανέλες: