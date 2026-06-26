Διοικητικές ανακατατάξεις στη Γιουβέντους: Αποχωρεί ο Μοντέστο

Ραγδαίες είναι οι διοικητικές εξελίξεις στο στρατόπεδο της Γιουβέντους, με τον πρώην ποδοσφαιριστή και τεχνικό διευθυντή του Ολυμπιακού, Φρανσουά Μοντέστο να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου από τη «Γηραιά Κυρία».

Ο Γάλλος μετακόμισε την περασμένη σεζόν στο Τορίνο για να αναλάβει και πάλι τεχνικός διευθυντής, ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η «Corriere dello Sport», οι ισορροπίες εντός της ομάδας έχουν αλλάξει δραματικά.

Στη Γιουβέντους αναμένονται σαρωτικές αλλαγές στη διοικητική δομή, καθώς η αποχώρηση του Νταμιέν Κομολί έχει προκαλέσει ένα ευρύτερο ντόμινο που επηρεάζει το οργανόγραμμα.

Στο επίκεντρο αυτού του ανασχηματισμού βρίσκεται και ο Μοντέστο, με το ρεπορτάζ των Ιταλών αναφέρει πως οδεύει ολοταχώς προς την έξοδο.

Η διαφαινόμενη απομάκρυνση του Γάλλου αναμένεται να επιταχύνει τη συνολική αναδιάρθρωση της «Γηραιάς Κυρίας», η οποία στοχεύει στον πλήρη επαναπροσδιορισμό τόσο της διοικητικής όσο και της αγωνιστικής της στρατηγικής για την επόμενη ημέρα.