· Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης: Ζήτησαν συγγνώμη Βαλβέρδε και Τσουαμενί – Πρόστιμο μισού εκατομμυρίου ευρώ

Βαρύτατο οικονομικό πρόστιμο επέβαλλε η «βασίλισσα» στους δύο ποδοσφαιριστές που μετέτρεψαν τον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια σε πυγμαχικό ρινγκ. 

Η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης ξέφυγε από κάθε έλεγχο με τους Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε να έρχονται στα χέρια. Τόσο στην προπόνηση, όσο και στα αποδυτήρια μετά απ’ αυτή. Μάλιστα ο Ουρουγουανός διακομίσθηκε και στο νοσοκομείο, εμφανίζοντας ακόμη και απώλεια μνήμης.

Η διοίκηση των Μαδριλένων επενέβη αμέσως και μία μέρα μετά το περιστατικό, υπό την πίεση και της έκτασης που πήρε το θέμα, κάλεσε σε απολογία τους ποδοσφαιριστές. Αυτοί, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, ζήτησαν συγγνώμη ο ένας στον άλλο, όπως το ίδιο έκαναν και στον σύλλογο.

Η απόφαση ήταν να τους επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ στον καθένα.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας χθες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμένι, αμφότεροι εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτικού υπαλλήλου.

Κατά την εμφάνισή τους, οι παίκτες εξέφρασαν την ειλικρινή τους λύπη για ό,τι συνέβη και ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον.

Παράλληλα, ζήτησαν συγγνώμη και οι δύο από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς και προσέφεραν την πλήρη συνεργασία τους στη Ρεάλ Μαδρίτης, δηλώνοντας έτοιμοι να δεχτούν οποιαδήποτε τιμωρία κρίνει κατάλληλη η ομάδα.

Υπό το φως αυτών των συνθηκών, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ σε κάθε παίκτη, ολοκληρώνοντας έτσι τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες».

