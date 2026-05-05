Γκουαρδιόλα: «Στα χέρια της Άρσεναλ το πρωτάθλημα»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, σαφώς απογοητευμένος από το αποτέλεσμα της ισοπαλίας της Σίτι κόντρα στην Έβερτον, επεσήμανε ότι πλέον το πρωτάθλημα είναι στα χέρια της Άρσεναλ. 

Η Μάντσεστερ Σίτι σκόνταψε στην έδρα της Έβερτον, σκορπώντας δύο πολυτίμους βαθμούς στη μάχη του τίτλου μετά την ισοπαλία με 3-3 στο «Hill Dickinson».

Σαφώς απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, ο προπονητής των «γαλάζιων», Πεπ Γκουαρδιόλα ξεκαθάρισε πως πλέον το πρωτάθλημα βρίσκεται στα χέρια της Άρσεναλ.

«Ο τίτλος πλέον είναι στα χέρια της Αρσεναλ. Ενας βαθμός βέβαια είναι καλύτερος από το να μην έχουμε κανέναν βαθμό, αλλά θα ήταν καλύτερο να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Πολλά πράγματα συνέβησαν, η δυσκολία του αντιπάλου, ο απίστευτα επιθετικός τρόπος που έπαιξε, πολλά... Ο τίτλος ήταν στα χέρια μας και στα χέρια της Άρσεναλ πριν από τον αγώνα, πλέον όμως δεν είναι στα δικά μας χέρια μας. Έχουμε την Μπρέντφορντ το Σάββατο, συνεχίζουμε και θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

