Μαν. Σίτι: Ανανεώνει μέχρι το 2030 ο Φιλ Φόντεν

Κάτοικος Μάντσεστερ αναμένεται να είναι μέχρι το 2030 ο Φιλ Φόντεν, με τον Άγγλο διεθνή να υπογράφει νέο συμβόλαιο αυξημένων αποδοχών.

Σε νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο μέχρι το 2030 συμφώνησαν Μάντσεστερ Σίτι και Φόντεν.

Οι «πολίτες», σύμφωνα με το Athletic ήθελαν να κρατήσουν το προϊόν της ακαδημίας τους στο «Έτιχαντ», με τον Φόντεν από πλευράς του να εκφράζει την πρόθεσή του να ανανεώσει.

Συνολικά με τη φανέλα των «γαλάζιων», ο Φόντεν έχει καταγράψει 365 συμμετοχές με απολογισμό 110 γκολ και 66 ασίστ. Τη φετινή σεζόν έχει 10 γκολ και πέντε ασίστ σε 46 παιχνίδια.


