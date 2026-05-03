Βαλβέρδε: Έφτασε τα 500 παιχνίδια στον πάγκο της Μπιλμπάο

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε συμπλήρωσε 500 παιχνίδια στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του σταφ να ετοιμάζουν έκπληξη στα αποδυτήρια για τον Βάσκο.

Τα 500 παιχνίδια στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο έφτασε ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Ερνέστο Βαλβέρδε, με τους παίκτες να του ετοιμάζουν έκπληξη στα αποδυτήρια, μετά το νικηφόρο ματς με την Αλαβές για την 34η αγωνιστική της LaLiga.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της ομάδας, Ινιάκι Γουίλιαμς έδωσε στον Βαλβέρδε μια επετειακή φανέλα με το νούμερο 500 και το όνομα του Βάσκου τεχνικού.

«Αν έχω φτάσει τα 500 παιχνίδια με την Αθλέτικ, είναι γιατί οι παίκτες με ακολούθησαν», τόνισε ο προπονητής της Μπιλμπάο.

