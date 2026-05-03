Βουλγαρία: «Έσπασε» η κυριαρχία της Λουντογκόρετς μετά από 14 σερί τίτλους - Το σήκωσε η Λέφσκι

Αλλαγή σκυτάλης στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, με τη Λέφσκι Σόφιας να βάζει τέλος στην πολυετή κυριαρχία της Λουντογκόρετς και να επιστρέφει στην κορυφή.

Η Λουντογκόρετς είχε κατακτήσει τον τίτλο για 14 διαδοχικές σεζόν, ωστόσο το εντυπωσιακό σερί ολοκληρώθηκε φέτος, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για το βουλγαρικό ποδόσφαιρο.

Η Λέφσκι Σόφιας εξασφάλισε το πρωτάθλημα μετά τη νίκη με 1-0 επί της ΤΣΣΚΑ 1948 στην έδρα της, πανηγυρίζοντας την 27η κατάκτηση στην ιστορία της και πρώτη ύστερα από 17 χρόνια.

Την ίδια ώρα, η Λουντογκόρετς βρίσκεται αντιμέτωπη ακόμη και με το ενδεχόμενο να μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς καταλαμβάνει την τρίτη θέση και θα χρειαστεί να δώσει αγώνα μπαράζ για μια θέση στα προκριματικά του Conference League.