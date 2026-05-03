· Λέφσκι Σόφιας · Λουντόγκορετς

Βουλγαρία: «Έσπασε» η κυριαρχία της Λουντογκόρετς μετά από 14 σερί τίτλους - Το σήκωσε η Λέφσκι

Η Λέφσκι κατέκτησε τον τίτλο για 27η φορά, «γκρεμίζοντας» την 14ετή κυριαρχία της Λουντογκόρετς.

Βουλγαρία: «Έσπασε» η κυριαρχία της Λουντογκόρετς μετά από 14 σερί τίτλους - Το σήκωσε η Λέφσκι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αλλαγή σκυτάλης στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, με τη Λέφσκι Σόφιας να βάζει τέλος στην πολυετή κυριαρχία της Λουντογκόρετς και να επιστρέφει στην κορυφή.

Η Λουντογκόρετς είχε κατακτήσει τον τίτλο για 14 διαδοχικές σεζόν, ωστόσο το εντυπωσιακό σερί ολοκληρώθηκε φέτος, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για το βουλγαρικό ποδόσφαιρο.

Η Λέφσκι Σόφιας εξασφάλισε το πρωτάθλημα μετά τη νίκη με 1-0 επί της ΤΣΣΚΑ 1948 στην έδρα της, πανηγυρίζοντας την 27η κατάκτηση στην ιστορία της και πρώτη ύστερα από 17 χρόνια.

Την ίδια ώρα, η Λουντογκόρετς βρίσκεται αντιμέτωπη ακόμη και με το ενδεχόμενο να μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς καταλαμβάνει την τρίτη θέση και θα χρειαστεί να δώσει αγώνα μπαράζ για μια θέση στα προκριματικά του Conference League.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:19 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Η νύχτα που προστέθηκε το πέμπτο αστέρι στη φανέλα μας»

11:18 BET ON

Από Αγγλία και Γερμανία προσγειωνόμαστε στην Τούμπα

11:01 STORIES

Παναθηναϊκός: Όταν έραψε το πέμπτο αστέρι στο Βερολίνο!

10:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία: Η Πόρτο το σήκωσε μετά τη γκέλα της Μπενφίκα που έδωσε το βραβείο του MVP στον διαιτητή

10:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πόρτο - Αλβέρκα 1-0: Τα highlights του αγώνα

10:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φαμαλικάο - Μπενφίκα 2-2: Τα highlights του αγώνα

10:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: Παπάγου - Βίκος Ιωαννίνων για την άνοδο στην GBL

09:58 AUTO MOTO

Formula 1: Αλλαγή ώρας στο GP Μαϊάμι λόγω καταιγίδων - Πότε θα γίνει η εκκίνηση

09:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βουλγαρία: «Έσπασε» η κυριαρχία της Λουντογκόρετς μετά από 14 σερί τίτλους - Το σήκωσε η Λέφσκι

09:48 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τέλος από το Γκόλντεν Στέιτ η Φασούλα, στη γωνία ο Αθηναϊκός

09:40 GREEK BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Πρώτη «μάχη» στα playoffs με ΠΑΟΚ-Περιστέρι για τα ημιτελικά

09:37 NBA

«Βασικοί υποψήφιοι για την απόκτηση του Γιάννη οι Μπλέιζερς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας