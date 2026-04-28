Αμερικανικό fund αγόρασε μετοχές της Μπενφίκα

Το fund Entrepreneur Equity Partners απέκτησε το 16,38% των «αετών» μέσω αγοράς μετοχών, παραμένει στα μέλη ο έλεγχος του συλλόγου.

Το βορειοαμερικανικό fund Entrepreneur Equity Partners απέκτησε το 16,38% των μετοχών της Μπενφίκα, τις οποίες πούλησε ο επιχειρηματίας Χοσέ Αντόνιο Ντος Σάντος. Ο σύλλογος της Λισαβόνας έχει ήδη ενημερώσει την πορτογαλική ρυθμιστική αρχή του χρηματιστηρίου (CMVM) για τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις του ως εισηγμένος σύλλογος. Το ποσό της συναλλαγής δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η Μπενφίκα παραμένει μια ένωση μελών, τα μέλη της οποίας εκλέγουν τον πρόεδρο και τελικά έχουν τον πρώτο λόγο στο σύλλογο. Η επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα διοικείται μέσω μιας ξεχωριστής εταιρείας, της Benfica SAD, η οποία είναι εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο.

Ο ίδιος ο σύλλογος κατέχει περισσότερο από το 60% των μετοχών της Benfica SAD. Αυτό διασφαλίζει ότι, ακόμη κι αν υπάρξουν αλλαγές στην ιδιοκτησία των υπόλοιπων μετοχών, τα μέλη διατηρούν τον έλεγχο. Περισσότερα από 160.000 μέλη ψήφισαν στις εκλογές του 2025, στις οποίες ο θρύλος του συλλόγου Ρούι Κόστα επανεξελέγη πρόεδρος.