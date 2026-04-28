Ολυμπιακός – Μονακό: Κόκκινο μπλουζάκι για κάθε φίλαθλο

Στις θέσεις του ΣΕΦ τοποθετήθηκαν μπλουζάκια για το πρώτο ματς των playoffs της Euroleague κόντρα στη Μονακό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 21:00 τη Μονακό, στον πρώτο αγώνα των playoffs της Euroleague. Κάθε φίλαθλος των «ερυθρόλευκων» θα βρει στη θέση του να περιμένει ένα κόκκινο μπλουζάκι.

Θυμίζουμε πως έχει γίνει sold out για τις δύο πρώτες αναμετρήσεις με τους Μονεγάσκους στο ΣΕΦ.