Παναθηναϊκός: Σενάριο για τον διεθνή Περουβιανό, Χεσούς Καστίγιο

Σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου, το «τριφύλλι» έχει προσεγγίσει την ομάδα του διεθνούς Περουβιανού ενόψει του καλοκαιριού.

Είναι δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί σημαντικά το ερχόμενο καλοκαίρι. Ειδικά στη μεσαία γραμμή, αναμένεται να πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο κινήσεις για τον άξονα των χαφ. Με τα σενάρια να αρχίζουν από πολύ νωρίς.

Ο δημοσιογράφος, Ρούντι Γκαλέτι, με ανάρτησή του αποκαλύπτει τις πληροφορίες του αναφορικά με «πράσινο» ενδιαφέρον για τον Χεσούς Καστίγιο. Πρόκειται για τον 24χρονο διεθνή Περουβιανό, ο οποίος ανήκει στην Ουνιβερσιτάριο της πατρίδας του.

Παράλληλα ξεκαθαρίζεται πως γι’ αυτόν ενδιαφέρονται η Ιντερνασιονάλ της Βραζιλίας και η Κρουζ Αζούλ του Μεξικού, ενώ και η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια τον έχει στη λίστα της, σε περίπτωση που ανέβει στη La Liga.

Στις πληροφορίες που μεταφέρει ο δημοσιογράφος, γίνεται λόγος για διάθεση της ομάδας του να τον παραχωρήσει, έναντι ποσού που φτάνει το 1.000.000 ευρώ.

Ο Καστίγιο αυτή τη σεζόν έχει 17 συμμετοχές με 1 γκολ. Στην Εθνική Περού έχει αγωνιστεί 14 φορές.