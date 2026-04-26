Η Αλ Αχλί κατέκτησε ξανά το Champions League Ασίας

Οnsports team

Η Αλ Αχλί από την Σαουδική Αραβία κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Champions League Ασίας, καθώς επικράτησε με 1-0 της Ματσίντα Ζέλβια από την Ιαπωνία.

Το μοναδικό γκολ που έκρινε τον τίτλο, σημείωσε στο έκτο λεπτό της παράτασης (σ.σ. κ.α. 0-0) ο Φιράς Αλ Μπουραϊκάν.

Στους τροπαιούχους αγωνίζονται μεταξύ άλλων, οι Ιβάν Τόνεϊ, Ριγιάντ Μαχρέζ και Εντουάρντ Μεντί, οι οποίοι στέφθηκαν πρωταθλητές Ασίας για δεύτερη φορά, ενώ ήταν η πρώτη φορά για τον Γάλλο, Εντσο Μιγιό.