Τελικός Κυπέλλου, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Παρέα οι οπαδοί των ομάδων λίγες ώρες πριν το μεγάλο παιχνίδι

OnSports Team

Λίγες ώρες πριν το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ (25/4, 20:30) για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, οπαδοί των δύο ομάδων βρίσκονται μαζί στην παραλιακή του Βόλου.

Σε κλίμα τελικού Κυπέλλου Ελλάδας βρίσκεται η πόλη του Βόλου, με οπαδούς του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ να γεμίζουν την παραλιακή της πόλης, λίγες ώρες πριν τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται ακόμη περισσότεροι φίλαθλοι, με πούλμαν να καταφθάνουν συνεχώς στην πόλη της Μαγνησίας.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:30 στο Πανθεσσαλικό, με το Νίκο Μαχλά να κουβαλάει το τρόπαιο στη σέντρα για τον ΟΦΗ, ενώ ο Ζήσης Βρύζας θα αναλάβει από μεριάς ΠΑΟΚ.

