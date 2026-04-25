Η μεγάλη ευκαιρία του ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ σε mode... αδελφών Κατσιμίχα

Στην αρένα του Πανθεσσαλικού Σταδίου ρίχνονται ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στον «ασπρόμαυρο» τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Αμφότερες οι ομάδες θα δώσουν τα πάντα για την κατάκτηση του τροπαίου, με τον ΟΦΗ να θέλει να κάνει ό, τι δεν κατάφερε να κάνει στον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό, ενώ ο ΠΑΟΚ, στη μέθη των 100 του χρόνων, θέλει να κάνει χαρούμενους τους οπαδούς του με ένα Κύπελλο και να αλλάξει την πρόσφατη αγωνιστική του εικόνα στο πρωτάθλημα.

Οι δύο ομάδες συναντιούνται για πρώτη φορά σε τελικό στην ιστορία τους, με τον «Δικέφαλο» του Βορρά να έχει να επιδείξει εννέα κατακτήσεις. Ο ΟΦΗ από την πλευρά του έχει φτάσει συνολικά τρείς φορές μέχρι το τέλος του δρόμου, με μοναδικό του τρόπαιο εκείνο της σεζόν 1986-87 με αντίπαλο τον Ηρακλή (1-1 κ.δ., 3-1 στα πέναλτι).

Το κίνητρο είναι τεράστιο και για τις δύο ομάδες, με αρκετά ερωτηματικά ωστόσο να σκεπάζουν το ιστορικής σημασίας παιχνίδι.

Για τον τυπικά γηπεδούχο ΠΑΟΚ, που μπαίνει ως φαβορί στον τελικό, κύριο ερώτημα είναι το κατά πόσο θα βγάλει αντίδραση, μετά και τα συνεχόμενα στραπάτσα στο πρωτάθλημα που τον έχουν αφήσει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έρχεται από τη βαριά ήττα κόντρα στην ΑΕΚ με 3-0 στην «Allwyn Arena», ενώ συνολικά μετράει μόλις μια νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Ερωτηματικό υπάρχει και στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται παίκτες-βαρόμετρα για τον ΠΑΟΚ τη φετινή χρονιά. . Στη Θεσσαλονίκη παρέμειναν οι Γιακουμάκης, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ. Ο αρχηγός Άντριγια Ζίβκοβιτς είχε μείνει εκτός για συνολικά 38 ημέρες, με τον Σέρβο ακραίο να αγωνίζεται για μόλις 35 λεπτά στο κυριακάτικο παιχνίδι με την «Ένωση». Αμφίβολος είναι και ο Σουαλιό Μεϊτέ, με ρεπορτάζ να αναφέρουν πως θα έρθει από τον πάγκο στο παιχνίδι.

Ο Ανέστης Μύθου θα είναι ο παίκτης U21 που θα ξεκινήσει βασικός για τον δικέφαλο στην αιχμή του δόρατος ελέω και της απουσίας του γκολεαδόρ Γιώργου Γιακουμάκη.

Η περίεργη συνθήκη που έχει τον τελικό να διεξάγεται ανάμεσα στα κρίσιμα παιχνίδια των play-off της Super League, μπορεί να δώσει ψυχολογικό boost στον ΠΑΟΚ σε περίπτωση κατάκτησης, μπορεί όμως και να τον πάει στα τάρταρα στην περίπτωση της απώλειας του Κυπέλλου. Αυτή τη στιγμή στο ταμπλό του πρωταθλήματος βρίσκεται στο -8 από την ΑΕΚ, με την δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League να είναι υπαρκτή καθώς η διαφορά με τον Ολυμπιακό είναι μόλις στους τρείς βαθμούς.

Για τον ΟΦΗ το παιχνίδι είναι επίσης πολύ βαριάς σημασίας. Ο «Όμιλος» πετυχαίνει σε περίεργη κατάσταση τον ΠΑΟΚ και θέλει, με την στήριξη 8.000 Κρητικών να κάνει ό, τι δεν έκανε στον τελικό του ΟΑΚΑ κόντρα στον Ολυμπιακό πριν από ένα χρόνο.

Στην πραγματικότητα το σημερινό παιχνίδι είναι το μόνο που σκέφτονται στον οργανισμό ΟΦΗ μετά από τη νύχτα της 11ης Φεβρουαρίου και την πρόκριση κόντρα στο Λεβαδειακό στα ημιτελικά. Για αυτό το παιχνίδι ζουν και αναπνέουν όλοι στο στρατόπεδο της ομάδας του Ηρακλείου.

Οι Κρητικοί διψάνε για διάκριση και στον φετινό τελικό, δεν θα παρουσιαστούν… ψαρωμένοι. Ξέρουν και έχουν μάθει τα λάθη τους από πέρυσι και θα πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους. Με προπονητή τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος έχει κατακτήσει κύπελλο Ελλάδας το 2024 με τον Παναθηναϊκό και θέλει να το ξανακάνει φέτος με τον ΟΦΗ 39 χρόνια μετά το τελευταίο. Μοναδική απουσία για τον ΟΦΗ προέκυψε την τελευταία ημέρα πριν τον αγώνα, με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ να είναι ο μεγάλος άτυχος, μένοντας εκτός λόγω ενοχλήσεων.