Διαθέσιμος και πάλι ο Ρεμπρόφ - Παρελθόν από τον πάγκο της Ουκρανίας

Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ουκρανίας αποτελεί ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, πληρώνοντας τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ, ωστόσο θα παραμείνει στην ομάδα, αναλαμβάνοντας πόστο στην ομοσπονδία.

Το μάρμαρο του αποκλεισμού από το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο πλήρωσε ο Σεργκέι Ρεμπρόφ ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ουκρανίας αλλά θα κρατήσει πόστο μέσα στην ομοσπονδία.

Οι Ουκρανοί αποκλείστηκαν στα play-offs του Μουντιάλ από τη Σουηδία με 3-1 και έτσι δεν θα μπορέσουν να δώσουν το παρών στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού το καλοκαίρι.

Ο Αντρέι Σεφτσένκο, πρόεδρος της ουκρανικής Ομοσπονδίας και άλλοτε συμπαίκτης με τον Ρεμπρόφ δήλωσε πως «τον ευχαριστούμε για την αφοσίωση του και την ανάπτυξη των ανερχόμενων ταλέντων. Σήμερα, πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός και να πάρουμε νέες αποφάσεις με στόχο το μέλλον της Εθνικής ομάδας».

Θυμίζουμε πως ο Ρεμπρόφ είχε αποτελέσει στόχο του Παναθηναϊκού για τον πάγκο του πριν προσληφθεί ο Ράφα Μπενίτεθ.