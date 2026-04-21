Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σοβαρός τραυματισμός και τέλος η σεζόν για Κλίνσμαν
Οnsports Τeam 21 Απριλίου 2026, 13:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοβαρός τραυματισμός και τέλος η σεζόν για Κλίνσμαν

Κάταγμα στον αυχένα υπέστη ο Τζόναθαν Κλίνσμαν, γιος του Γιούργκεν, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με αμυντικό.

Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει ο γιος του Γιούργκεν Κλίνσμαν, Τζόναθαν μετά από σοβαρό τραυματισμό στο πρόσφατο παιχνίδι της Παλέρμο κόντρα στην Τσεζένα. Ο Γερμανός τερματοφύλακας συγκρούστηκε με τον Φιλιπο Ρανόκια, ο οποίος άθελά του τον χτύπησε στο κεφάλι με το γόνατο.

Ακολούθησε αμέσως τοποθέτηση νάρθηκα από το ιατρικό τιμ της Παλέρμο ενώ ο 29χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε και κάταγμα στον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο, που πρόκειται για έναν εξαιρετικά ευαίσθητο τραυματισμό που απαιτεί μεγάλη προσοχή και μακρά αποκατάσταση.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για το Final 4 του BCL
20 λεπτά πριν ΑΕΚ: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για το Final 4 του BCL
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Με έξι απουσίες η προπόνηση
27 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Με έξι απουσίες η προπόνηση
BASKET LEAGUE
Με παρουσία Antetokounbros και Σιάο στο Αλεξάνδρειο ο Άρης κόντρα στον Πανιώνιο
52 λεπτά πριν Με παρουσία Antetokounbros και Σιάο στο Αλεξάνδρειο ο Άρης κόντρα στον Πανιώνιο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αποθέωσε Κωστούλα ο προπονητής της Μπράιτον: «Μακροπρόθεσμα θα είναι ένας μεγάλος παίκτης για εμάς»
1 ώρα πριν Αποθέωσε Κωστούλα ο προπονητής της Μπράιτον: «Μακροπρόθεσμα θα είναι ένας μεγάλος παίκτης για εμάς»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved