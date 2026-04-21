Σοβαρός τραυματισμός και τέλος η σεζόν για Κλίνσμαν

Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει ο γιος του Γιούργκεν Κλίνσμαν, Τζόναθαν μετά από σοβαρό τραυματισμό στο πρόσφατο παιχνίδι της Παλέρμο κόντρα στην Τσεζένα. Ο Γερμανός τερματοφύλακας συγκρούστηκε με τον Φιλιπο Ρανόκια, ο οποίος άθελά του τον χτύπησε στο κεφάλι με το γόνατο.

Ακολούθησε αμέσως τοποθέτηση νάρθηκα από το ιατρικό τιμ της Παλέρμο ενώ ο 29χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε και κάταγμα στον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο, που πρόκειται για έναν εξαιρετικά ευαίσθητο τραυματισμό που απαιτεί μεγάλη προσοχή και μακρά αποκατάσταση.