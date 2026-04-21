Ζάρας: «Θα δώσουμε το 100% για τον τίτλο»

Ο παίκτης του ΠΑΟΚ μίλησε για τον αυριανό, πρώτο, τελικό με την Μπιλμπάο και δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να πανηγυρίσει τον τίτλο.

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του πρώτου τελικού του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο, για το FIBA Europe Cup (21/4, 19:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) ολοκληρώνεται και ο Θοδωρής Ζάρας μιλάει για την κρισιμότητα των στιγμών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Οι σκέψεις του για τον πρώτο τελικό: “Είναι μεγάλη μέρα η αυριανή. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε ένα παιχνίδι την άλλη Τετάρτη. Θα μπούμε δυνατά στα παιχνίδια για να πάρουμε το τρόπαιο. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι που κρίνει τίτλο. Είναι μία ομάδα, την οποία την έχουμε αντιμετωπίσει στον παρελθόν, στην οποία εμείς σαν ομάδα ψάχναμε τα πατήματά μας, λόγω των αλλαγών. Αυτήν την στιγμή πιστεύω ότι είμαστε σε καλή περίοδο. Παρόλα αυτά, δεν σημαίνει τίποτα, γιατί ξεχνάς τι έχει γίνει στην προηγούμενη σεζόν και μπαίνεις να πάρει το τρόπαιο στα δύο παιχνίδια”.

Για το αν ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε καλή φόρμα: “Όπως είπα και πριν, νομίζω δεν παίζει ρόλο. Είναι δύο παιχνίδια στα οποία πρέπει να μπεις μέσα 100% συγκεντρωμένος πνευματικά και σωματικά. Το αν ήσουν σε καλή περίοδο ή αν η Μπιλμπάο είναι σε καλή ή όχι, νομίζω ότι δεν παίζει κανένα ρόλο”.

Για την προετοιμασία: “Κρίνεται ένας τίτλος. Νομίζω, ότι όποιος μπαίνει μέσα δίνει το 100% και έχει προετοιμαστεί όλη την εβδομάδα ή τις ημέρες που έχεις να προετοιμαστείς”.

Σχετικά με τον προηγούμενο τελικό: “Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι αξίζουμε να είμαστε στον τελικό. Θεωρώ ότι θα αποδείξουμε ότι αξίζουμε να πάρουμε και το τρόπαιο”.

Για τα συναισθήματά του: “Γενικά, θεωρώ πως μπορώ να ελέγχω τα συναισθήματά μου. Παρόλα αυτά, είναι κάτι ονειρικό για εμένα, είναι κάτι πολύ όμορφο. Επειδή έχω σεβαστεί αυτό το άθλημα, πιστεύω ότι θα μου ανταποδωθεί με αυτό το ιστορικό γεγονός”.

Για την παρουσία τους στον τελικό: “Είναι τεράστια επιτυχία. Είμαστε για δεύτερη χρονιά στον τελικό και θα είναι τεράστια επιτυχία αν κατακτήσουμε το Κύπελλο”.