Ξέσπασμα Αλμέιδα κατά Σεβίλλης
Οnsports Τeam 15 Απριλίου 2026, 14:35
Ξέσπασμα Αλμέιδα κατά Σεβίλλης

Τρομερό ξέσπασμα του άλλοτε τεχνικού της ΑΕΚ λόγω του τρόπου με τον οποίο ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την ισπανική ομάδα.

Ο Ματίας Αλμέιδα παραχώρησε την πρώτη μεγάλη συνέντευξη μετά την απόλυσή του από τον πάγκο της Σεβίλλης και μεταξύ άλλων ξέσπασε κατά της διοίκησης της πρώην ομάδα του για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την συνεργασία τους. 

Ο Αργεντινός πρώην προπονητής της ΑΕΚ μίλησε στο “Radar Mundialista” και μεταξύ άλλων άφησε σαφείς αιχμές για την αντιμετώπιση της διοίκησης της ομάδας προς το πρόσωπό του.

“Είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει κάτι τέτοιο με τη Σεβίλλη. Μια μέρα πριν με απολύσουν, μου είπαν ότι θα έμενα μέχρι το τέλος.

Είναι σαν να έχουν δύο πρόσωπα και αυτό με πονάει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν πια να με κοιτάξουν στα μάτια”, ήταν τα λόγια του Αλμέιδα.



