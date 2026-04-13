Κατασχέθηκε από το κράτος η περιουσία της αρχηγού της Εθνικής γυναικών του Ιράν
Onsports Team 13 Απριλίου 2026, 21:28
Σε δύσκολη θέση η Ζάχρα Γκανμπάρι, καθώς ως αρχηγός θεωρήθηκε υπεύθυνη για την αίτηση ασύλου που υπέβαλαν επτά μέλη της ομάδας κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην Αυστραλία.

Η κατάσταση με τις αθλήτριες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, δυστυχώς δεν ηρέμησε. Μόνο που το «βάρος» της ευθύνης για το κράτος, έχει πάει πάνω στην αρχηγό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών με αφορμή παρουσία της αποστολής στην Αυστραλία ενώ είχε αρχίσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είχε επτά μέλη τα οποία υπέβαλαν αίτημα για άσυλο.

Αυτή η πράξη θεωρήθηκε προδοτική. Με τα ΜΜΕ του Ιράν, μάλιστα, να ζητούν ακόμη και την ποινή θανάτου στις αθλήτριες! Τελικά η αποστολή επέστρεψε στη χώρα και έμοιαζε να έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Όχι όμως για όλα τα μέλη της αποστολής.

Η αρχηγός είναι αυτή που έχει το σημαντικότερο πρόβλημα. Η Ζάχρα Γκανμπάρι αντιμετωπίζει σοβαρές συνέπειες για την πράξη των επτά μελών της Εθνικής γυναικών, να ζητήσουν άσυλο δηλαδή. Ήδη έχει προχωρήσει το κράτος στην κατάσχεση της περιουσίας της.

Το όνομά της έχει συμπεριληφθεί σε λίστα 400 ατόμων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί απ’ το ιρανικό καθεστώς «υποστηρικτές του εχθρού». Αθλητές, δημοσιογράφοι, προσωπικότητες της τέχνης, επιχειρηματίες, είναι μεταξύ άλλων σε αυτή τη λίστα.

 



