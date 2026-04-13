Σάντερλαντ: Στο πλευρό του Μπρόμπεϊ

Ακόμα ένα θύμα ρατσιστικής επίθεσης προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο του ποδοσφαίρου. Αυτή τη φορά ήταν ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ της Σάντερλαντ ο οποίος αντιμετωπίστηκε με ρατσιστικό τρόπο, σε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τον αγώνα εναντίον της Τότεναμ.

Η Σάντερλαντ έσπευσε να δηλώσει τη συμπαράστασή της, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που ένας ποδοσφαιριστής της δέχεται τέτοιου είδους επίθεση.

«Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ρατσιστική επίθεση που στρέφεται κατά του Μπράιαν Μπρόμπεϊ. Στηρίζουμε σθεναρά τον Μπράιαν και του προσφέρουμε την πλήρη και ακλόνητη υποστήριξή μας», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου που μνημονεύει και τις προηγούμενες επιθέσεις:

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Οι πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ρομέιν Μάντλ και του Λουτσάρελ Χεετρούιντα, φανερώνουν τη συνεχιζόμενη και απαράδεκτη συχνότητα αυτής της συμπεριφοράς, τόσο εντός των σταδίων όσο και στο διαδίκτυο. Ο σύλλογος έχει αναφέρει αυτό το περιστατικό στην Premier League, στις σχετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και στην αστυνομία και αναμένουμε να ληφθούν άμεσα μέτρα κατά των υπευθύνων. Ο ρατσισμός είναι απεχθής και δεν έχει θέση στο παιχνίδι μας ή στην κοινωνία. Θα συνεχίσουμε να τον καταγγέλλουμε ξεκάθαρα και χωρίς απολογίες κάθε φορά που συμβαίνει. Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον για όλους, χωρίς εξαίρεση».