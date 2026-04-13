Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω με τη Σάσαρι όσο το δυνατόν πιο σύντομα»

Ο Ακίλε Πολονάρα ανυπομονεί για τη στιγμή που θα πατήσει και πάλι παρκέ και δεν το... κρύβει.

Ο Ακίλε Πολονάρα δεν κρατιέται για να επιστρέψει στην ενεργό δράση με τη φανέλα της Σάσαρι με τον Ιταλό παίκτη να τονίζει μέσω social media όλες τις λεπτομέρειες για την επιστροφή του, αλλά και για την τελική ευθεία της αποθεραπείας του από τη λευχαιμία.

«Θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά από όσα διάβασα τις τελευταίες μέρες στα social media. Δεν προπονούμαι με τη Σάσαρι καθώς βρίσκομαι μακριά από την πόλη λόγω κάποιων ιατρικών ραντεβού. Στόχος μου είναι να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό. Τις τελευταίες εβδομάδες είμαι στη Νάπολι και η Αβελίνο με έχει εξυπηρετήσει δίνοντάς μου τη δυνατότητα να προπονούμαι μόνος μου», τόνισε ο Ιταλός άσος.