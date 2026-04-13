Απίστευτη καταγγελία του προέδρου της Ράγιο Βαγιεκάνο

Ο πρόεδρος της Ράγιο Βαγιεκάνο, Μάρτιν Πρέσα κατήγγειλε επίθεση προς το πρόσωπό του μετά τον αγώνα με τη Μαγιόρκα.

Ο πρόεδρος της Ράγιο Βαγιεκάνο κατήγγειλε επίθεση προς το πρόσωπό του μετά την ήττα της ομάδας του από τη Μαγιόρκα με 3-0 και ενώ η ομάδα μετράει αντίστροφα για τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ισπανικής «Cope», ο πρόεδρος των φιλοξενούμενων, Μαρτίν Πρέσα, αποχώρησε από το «Σον Μουά» παραπονούμενος ότι δέχτηκε προσβολές από κάποιον κοντά στα αποδυτήρια των παικτών. Το περιστατικό αυτό εξόργισε πολύ τον πρόεδρο, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε η αστυνομία, ούτε το προσωπικό της Μαγιόρκα, αλλά ούτε και ο διευθυντής της La Liga παρενέβησαν για να το αποτρέψουν.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της Μαδρίτης κατά την έξοδο του από το στάδιο είχε έναν έντονο διάλογο με την αστυνομία, επειδή δεν έκανε σωστά τη δουλειά της και επέτρεψαν να συμβεί το περιστατικό, κατά το οποίο κάποιος φέρεται να τον αποκάλεσε «π@@τ@ν@ς γιο» αρκετές φορές.