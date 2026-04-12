Premier League: Στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ, έχασε στην έδρα της Σάντερλαντ

Onsports Team

Δύσκολα τα πράγματα για τα «σπιρούνια» που κινδυνεύουν άμεσα με υποβιβασμό μετά την ήττα 1-0 από την Σάντερλαντ εκτός έδρας – Πήρε βαθμό η Νότιγχαμ από την Άστον Βίλα.

Η 32η αγωνιστική της Premier League, φέρνει την Τότεναμ ακόμη πιο κοντά στην… καταστροφή του υποβιβασμού. Οι Λονδρέζοι φιλοξενήθηκαν από τη Σάντερλαντ και ηττήθηκαν 1-0. Ο Μουκιέλε ήταν ο σκόρερ, με αρκετή δόση τύχης καθώς το σουτ που έκανε βρήκε σε αντίπαλο και η μπάλα άλλαξε πορεία καταλήγοντας στα δίχτυα.

Η ήττα αυτή για την ομάδα του Ντε Τσέρμπι, την αφήνει στο -2 από την Γουέστ Χαμ και τις θέσεις σωτηρίας. Και στο -3 από τη Νότιγχαμ, η οποία με το 1-1 κόντρα στην Άστον Βίλα πλησιάζει προς τη σωτηρία. Οι «χωριάτες» προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Μουρίγιο, αλλά τελικά δέχθηκαν την ισοφάριση από τον Νέκο Γουίλιαμς.

PREMIER LEAGUE – 32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

(42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος)

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

(35' πέν. Γιόκερες - 17' Κρουπί, 74' Σκοτ)

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2

(3' πέν, 76' Τιάγκο - 26' Μπέτο, 90'+1 Ντιούσμπερι-Χολ)

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2

(43',89' Βίφερ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0

(36' Νγκουμοχα, 40' Σαλάχ)

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 2-1

(80’, 90’+4’πέν. Ματετά – 43’ Οσουλά)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1

(38’ Γουίλιαμς – 23’ αυτ. Μουρίγιο)

Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0

(61’ Μουκιέλε)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 12/4

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 70

Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.

Μάντσεστερ Γ. 55 -31αγ.

Άστον Βίλα 55

Λίβερπουλ 52

Τσέλσι 48 -31αγ.

Μπρέντφορντ 47

Έβερτον 47

Σάντερλαντ 46

Μπράιτον 46

Μπόρνμουθ 45

Φούλαμ 44

Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.

Νιούκαστλ 42

Λιντς 33 -31αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 33

Γουέστ Χαμ 32

Τότεναμ 30

Μπέρνλι 20

Γουλβς 17