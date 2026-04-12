Premier League: Στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ, έχασε στην έδρα της Σάντερλαντ
Δύσκολα τα πράγματα για τα «σπιρούνια» που κινδυνεύουν άμεσα με υποβιβασμό μετά την ήττα 1-0 από την Σάντερλαντ εκτός έδρας – Πήρε βαθμό η Νότιγχαμ από την Άστον Βίλα.
Η 32η αγωνιστική της Premier League, φέρνει την Τότεναμ ακόμη πιο κοντά στην… καταστροφή του υποβιβασμού. Οι Λονδρέζοι φιλοξενήθηκαν από τη Σάντερλαντ και ηττήθηκαν 1-0. Ο Μουκιέλε ήταν ο σκόρερ, με αρκετή δόση τύχης καθώς το σουτ που έκανε βρήκε σε αντίπαλο και η μπάλα άλλαξε πορεία καταλήγοντας στα δίχτυα.
Η ήττα αυτή για την ομάδα του Ντε Τσέρμπι, την αφήνει στο -2 από την Γουέστ Χαμ και τις θέσεις σωτηρίας. Και στο -3 από τη Νότιγχαμ, η οποία με το 1-1 κόντρα στην Άστον Βίλα πλησιάζει προς τη σωτηρία. Οι «χωριάτες» προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Μουρίγιο, αλλά τελικά δέχθηκαν την ισοφάριση από τον Νέκο Γουίλιαμς.
PREMIER LEAGUE – 32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0
(42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος)
Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2
(35' πέν. Γιόκερες - 17' Κρουπί, 74' Σκοτ)
Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2
(3' πέν, 76' Τιάγκο - 26' Μπέτο, 90'+1 Ντιούσμπερι-Χολ)
Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2
(43',89' Βίφερ)
Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0
(36' Νγκουμοχα, 40' Σαλάχ)
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 2-1
(80’, 90’+4’πέν. Ματετά – 43’ Οσουλά)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1
(38’ Γουίλιαμς – 23’ αυτ. Μουρίγιο)
Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0
(61’ Μουκιέλε)
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 12/4
Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άρσεναλ 70
Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.
Μάντσεστερ Γ. 55 -31αγ.
Άστον Βίλα 55
Λίβερπουλ 52
Τσέλσι 48 -31αγ.
Μπρέντφορντ 47
Έβερτον 47
Σάντερλαντ 46
Μπράιτον 46
Μπόρνμουθ 45
Φούλαμ 44
Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.
Νιούκαστλ 42
Λιντς 33 -31αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 33
Γουέστ Χαμ 32
Τότεναμ 30
Μπέρνλι 20
Γουλβς 17